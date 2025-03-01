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Кружка гения: как Ньютон использовал пиво в своих открытиях

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Наука

Исаак Ньютон давно стал символом науки, и теперь его пивная кружка впервые за 160 лет будет выставлена для гостей. С 4 марта эту деревянную кружку можно будет увидеть в Королевском обществе в Лондоне.

Книга
Фото: commons.wikimedia.org by Creigpat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Книга

На выставке также будут представлены его знаменитые работы, включая "Математические начала натуральной философии", и даже посмертная маска ученого.

Эта выставка — результат 20-летних исследований ученого Кармайкла Уоллеса и историка Стивена Снобелена. Они собрали много информации о кружке из различных источников, включая письма и газетные статьи. Интересно, что, судя по их исследованиям, Ньютон пил пиво нечасто, но кружка свидетельствует о том, что он использовал её в своих научных экспериментах. Есть даже предположение, что он мог писать свои работы с использованием чернил на основе пива, передает The Guardian.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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