Научное чудо: в России изобрели инкубатор с имитацией солнечного цикла

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Впервые в России разработан инкубатор для новорожденных, способный имитировать естественные циклы рассветов и закатов. Этот инновационный проект, созданный в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ), обещает сделать уход за младенцами более естественным и комфортным.

Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биологическая лаборатория

Как работает новая технология

Разработанный макет инкубатора нового поколения оснащен системой точного контроля микроклимата. Он регулирует температуру, влажность, уровень кислорода и освещенность, адаптируясь под естественные биоритмы ребенка.

"Подобные технологии за рубежом пока не применяются, и в России это первое изобретение подобного рода", — отметил Сергей Фролов, заведующий кафедрой "Биомедицинская техника" и руководитель проекта.

Основой устройства является встроенный модуль часов реального времени. Он учитывает естественную продолжительность светового дня и создаёт мягкие переходы между фазами света, помогая малышу адаптироваться к окружающей среде.

Прорыв в неонатальной медицине

На сегодняшний день даже самые современные инкубаторы используют лишь примитивные методы регулировки освещения — например, покрывало для затемнения. Новая разработка ТГТУ меняет подход к уходу за недоношенными детьми, снижая стрессовую нагрузку и улучшая показатели их здоровья.

Применённая технология "умного остекления" позволяет гибко настраивать уровень прозрачности — от полного затемнения до мягкого рассеянного света. Это создаёт наиболее естественные условия для новорожденного.

Что дальше

Хотя макет уже создан, его ещё предстоит адаптировать для массового производства.

"Проект получил положительную оценку научного и медицинского сообщества. Однако для выхода на рынок потребуется пройти ряд испытаний и конструктивных доработок", — подчеркнул Фролов.

Разработка была поддержана Российским научным фондом и уже вошла в список лучших отечественных изобретений 2024 года по версии Роспатента.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος "жизнь" + λόγος "учение, наука") — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

