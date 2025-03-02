Научное чудо: в России изобрели инкубатор с имитацией солнечного цикла

Впервые в России разработан инкубатор для новорожденных, способный имитировать естественные циклы рассветов и закатов. Этот инновационный проект, созданный в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ), обещает сделать уход за младенцами более естественным и комфортным.
Разработанный макет инкубатора нового поколения оснащен системой точного контроля микроклимата. Он регулирует температуру, влажность, уровень кислорода и освещенность, адаптируясь под естественные биоритмы ребенка.
"Подобные технологии за рубежом пока не применяются, и в России это первое изобретение подобного рода", — отметил Сергей Фролов, заведующий кафедрой "Биомедицинская техника" и руководитель проекта.
Основой устройства является встроенный модуль часов реального времени. Он учитывает естественную продолжительность светового дня и создаёт мягкие переходы между фазами света, помогая малышу адаптироваться к окружающей среде.
На сегодняшний день даже самые современные инкубаторы используют лишь примитивные методы регулировки освещения — например, покрывало для затемнения. Новая разработка ТГТУ меняет подход к уходу за недоношенными детьми, снижая стрессовую нагрузку и улучшая показатели их здоровья.
Применённая технология "умного остекления" позволяет гибко настраивать уровень прозрачности — от полного затемнения до мягкого рассеянного света. Это создаёт наиболее естественные условия для новорожденного.
Хотя макет уже создан, его ещё предстоит адаптировать для массового производства.
"Проект получил положительную оценку научного и медицинского сообщества. Однако для выхода на рынок потребуется пройти ряд испытаний и конструктивных доработок", — подчеркнул Фролов.
Разработка была поддержана Российским научным фондом и уже вошла в список лучших отечественных изобретений 2024 года по версии Роспатента.
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