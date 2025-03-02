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Российские технологии против санкций: создан аналог силикагеля

1:58
Наука

Российские производители зубной пасты и косметики столкнулись с нехваткой важного ингредиента — порошкового силикагеля. Этот компонент отвечает за консистенцию и очищающие свойства продукции, а его импортные поставки оказались под угрозой.

Химическая лаборатория
Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Химическая лаборатория

От лаборатории к промышленности

Технологию разработали специалисты химического факультета ТГУ, а производство опытной партии запустили на базе Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Как рассказал Владислав Калашников, магистрант программы "Цифровая химия" и технолог проекта, переход от лабораторных исследований к промышленному синтезу занял около года. Проведенные испытания подтвердили: российский силикагель не уступает зарубежным аналогам.

Образование для химической промышленности

Помимо новых технологий, в ТГУ уделяют внимание подготовке кадров. Университет запустил программу "Цифровая химия", которая готовит специалистов для внедрения инноваций на предприятиях. Обучение включает IT-инструменты и математическое моделирование, позволяя будущим химикам создавать новые молекулы, проектировать оборудование и оптимизировать производство.

Программа реализуется при поддержке "Газпром нефти" и ведущих инжиниринговых компаний страны, таких как ИХТЦ и "Газпромнефть — промышленные инновации".

Будущее химической отрасли

Кадровый вопрос в химической промышленности обсуждался 21 февраля на Форуме будущих технологий, где присутствовал президент РФ Владимир Путин. Было отмечено, что к 2030 году стране потребуется более 100 тысяч новых специалистов для строящихся сейчас предприятий.

Российская химическая отрасль делает уверенный шаг вперед, обеспечивая независимость от импортных компонентов и готовя новое поколение профессионалов.

Уточнения

Хи́мия - одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука, изучающая вещества, также их состав и строение, их свойства, зависящие от состава и строения, их превращения, ведущие к изменению состава — химические реакции, а также законы и закономерности, которым эти превращения подчиняются.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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