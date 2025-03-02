Российские технологии против санкций: создан аналог силикагеля

Российские производители зубной пасты и косметики столкнулись с нехваткой важного ингредиента — порошкового силикагеля. Этот компонент отвечает за консистенцию и очищающие свойства продукции, а его импортные поставки оказались под угрозой.
Технологию разработали специалисты химического факультета ТГУ, а производство опытной партии запустили на базе Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Как рассказал Владислав Калашников, магистрант программы "Цифровая химия" и технолог проекта, переход от лабораторных исследований к промышленному синтезу занял около года. Проведенные испытания подтвердили: российский силикагель не уступает зарубежным аналогам.
Помимо новых технологий, в ТГУ уделяют внимание подготовке кадров. Университет запустил программу "Цифровая химия", которая готовит специалистов для внедрения инноваций на предприятиях. Обучение включает IT-инструменты и математическое моделирование, позволяя будущим химикам создавать новые молекулы, проектировать оборудование и оптимизировать производство.
Программа реализуется при поддержке "Газпром нефти" и ведущих инжиниринговых компаний страны, таких как ИХТЦ и "Газпромнефть — промышленные инновации".
Кадровый вопрос в химической промышленности обсуждался 21 февраля на Форуме будущих технологий, где присутствовал президент РФ Владимир Путин. Было отмечено, что к 2030 году стране потребуется более 100 тысяч новых специалистов для строящихся сейчас предприятий.
Российская химическая отрасль делает уверенный шаг вперед, обеспечивая независимость от импортных компонентов и готовя новое поколение профессионалов.
Хи́мия - одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука, изучающая вещества, также их состав и строение, их свойства, зависящие от состава и строения, их превращения, ведущие к изменению состава — химические реакции, а также законы и закономерности, которым эти превращения подчиняются.
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