Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители Казахстана с кучей штрафов теперь должны доказать, что они адекватны
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела
Не пьёте молоко? Этот чай подарит вам кальций и укрепит здоровье
Отношения дошли до угроз? В Мексики посчитали, что США угрожают началом военных действий
Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом
Ледниковый период против гигантских белок: что случилось миллионы лет назад
Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть
Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать
Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане

Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры

3:57
Наука

Квантовые инновации выходят из лабораторий и начинают меняться наша повседневность. Теперь квантовые технологии готовы к большим изменениям: они станут основой для нашего ориентирования в окружающем мире.

Пассажирский самолет Embraer 190
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пассажирский самолет Embraer 190

Представьте себе подводные лодки, плавающие в глубинах океана, которые не нуждаются в поверхностном положении для обновления своего местоположения. Самолеты, пролетая через материки, могут лететь с непревзойденной точностью, не зависящей от помех.

Аварийные службы смогут продвигаться по задымленным зданиям или подземным туннелям с точностью, а автономные транспортные средства проложат идеальные маршруты в городских условиях.

Эти сценарии могут показаться вымыслом, но они возможны благодаря новой технологии — квантовой навигации.

Эта революционная система однажды изменит наше понимание движения, исследований и связи.

Современное общество глубоко зависит от глобальных навигационных спутниковых систем, таких как GPS. Мы используем их каждый день для навигации, организации доставки и отметки мест на картинках.

Сигналы с навигационных спутников помогают синхронизировать сделки на фондовом рынке и управлять сельским хозяйством, а также обеспечивают быстрые аварийные вызовы.

Но, несмотря на свои преимущества, такие системы, как GPS, имеют свои уязвимости. Спутниковые сигналы могут быть подавлены или затушены. Это может происходить из-за военных конфликтов, террористических актов или проблем с конфиденциальностью.

Кроме того, космическая среда не всегда стабильна. Солнечные бури выбрасывают гигантские плазменные шары, которые могут нарушать сигналы спутников и GPS.

Потери спутниковой навигации будут серьезным ударом для нашей инфраструктуры.

По оценкам, потеря GPS обойдется экономике США около миллиарда долларов в день, что может привести к значительным сбоям в связанных системах.

В некоторых средах спутниковые сигналы не работают хорошо. Например, они не проникают в воду или подземные пространства.

Вот здесь квантовая навигация может пригодиться.

Квантовая наука раскрывает поведение частиц на атомном уровне, показывая феномены, такие как суперпозиция и запутанность.

Эти квантовые эффекты чувствительны к изменениям в окружающей среде и могут использоваться для создания точных датчиков.

Квантовые датчики могут обнаруживать даже самые незначительные изменения во времени, гравитации или магнитных полях, что позволяет измерять эти вещи с гораздо большей точностью.

Ученые изучает новые способы использования квантовых датчиков для навигации, основанной на магнитном поле Земли. Мы можем определять это поле в реальном времени и сравнивать с существующими картами, что предлагает надежную альтернативу спутниковой навигации.

Квантовая навигация обещает улучшить точность определения местоположения, ориентирование и время, добавляя новый уровень надежности и точности.

Хотя потенциал квантовой навигации очевиден, преодоление технических сложностей остается серьезной задачей. Исследователи и компании работают над совершенствованием технологий, но есть множество препятствий, таких как уменьшение размера квантовых датчиков, повышение их стабильности и интеграция с существующими системами.

Стоимость является еще одним препятствием, так как квантовые устройства сегодня дорогие и сложные, что задерживает их широкое внедрение.

Однако, если эти проблемы будут решены, квантовая навигация сможет изменить наш мир тонкими, но значительными способами.

Уточнения

Ква́нтовая (волнова́я) меха́ника — фундаментальная физическая теория, которая описывает природу в масштабе атомов и субатомных частиц.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Недвижимость
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Водители Казахстана с кучей штрафов теперь должны доказать, что они адекватны
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела
Не пьёте молоко? Этот чай подарит вам кальций и укрепит здоровье
Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры
Отношения дошли до угроз? В Мексики посчитали, что США угрожают началом военных действий
Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом
Ледниковый период против гигантских белок: что случилось миллионы лет назад
Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть
Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать
Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.