Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры

3:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Квантовые инновации выходят из лабораторий и начинают меняться наша повседневность. Теперь квантовые технологии готовы к большим изменениям: они станут основой для нашего ориентирования в окружающем мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пассажирский самолет Embraer 190

Представьте себе подводные лодки, плавающие в глубинах океана, которые не нуждаются в поверхностном положении для обновления своего местоположения. Самолеты, пролетая через материки, могут лететь с непревзойденной точностью, не зависящей от помех.

Аварийные службы смогут продвигаться по задымленным зданиям или подземным туннелям с точностью, а автономные транспортные средства проложат идеальные маршруты в городских условиях.

Эти сценарии могут показаться вымыслом, но они возможны благодаря новой технологии — квантовой навигации.

Эта революционная система однажды изменит наше понимание движения, исследований и связи.

Современное общество глубоко зависит от глобальных навигационных спутниковых систем, таких как GPS. Мы используем их каждый день для навигации, организации доставки и отметки мест на картинках.

Сигналы с навигационных спутников помогают синхронизировать сделки на фондовом рынке и управлять сельским хозяйством, а также обеспечивают быстрые аварийные вызовы.

Но, несмотря на свои преимущества, такие системы, как GPS, имеют свои уязвимости. Спутниковые сигналы могут быть подавлены или затушены. Это может происходить из-за военных конфликтов, террористических актов или проблем с конфиденциальностью.

Кроме того, космическая среда не всегда стабильна. Солнечные бури выбрасывают гигантские плазменные шары, которые могут нарушать сигналы спутников и GPS.

Потери спутниковой навигации будут серьезным ударом для нашей инфраструктуры.

По оценкам, потеря GPS обойдется экономике США около миллиарда долларов в день, что может привести к значительным сбоям в связанных системах.

В некоторых средах спутниковые сигналы не работают хорошо. Например, они не проникают в воду или подземные пространства.

Вот здесь квантовая навигация может пригодиться.

Квантовая наука раскрывает поведение частиц на атомном уровне, показывая феномены, такие как суперпозиция и запутанность.

Эти квантовые эффекты чувствительны к изменениям в окружающей среде и могут использоваться для создания точных датчиков.

Квантовые датчики могут обнаруживать даже самые незначительные изменения во времени, гравитации или магнитных полях, что позволяет измерять эти вещи с гораздо большей точностью.

Ученые изучает новые способы использования квантовых датчиков для навигации, основанной на магнитном поле Земли. Мы можем определять это поле в реальном времени и сравнивать с существующими картами, что предлагает надежную альтернативу спутниковой навигации.

Квантовая навигация обещает улучшить точность определения местоположения, ориентирование и время, добавляя новый уровень надежности и точности.

Хотя потенциал квантовой навигации очевиден, преодоление технических сложностей остается серьезной задачей. Исследователи и компании работают над совершенствованием технологий, но есть множество препятствий, таких как уменьшение размера квантовых датчиков, повышение их стабильности и интеграция с существующими системами.

Стоимость является еще одним препятствием, так как квантовые устройства сегодня дорогие и сложные, что задерживает их широкое внедрение.

Однако, если эти проблемы будут решены, квантовая навигация сможет изменить наш мир тонкими, но значительными способами.

Уточнения

Ква́нтовая (волнова́я) меха́ника — фундаментальная физическая теория, которая описывает природу в масштабе атомов и субатомных частиц.

