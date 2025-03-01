Новый проект позволяет пользователям получить доступ к суперкомпьютеру

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Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
1:13
Наука

MultiCortex EXO — это система, созданная одним из основателей компании MultiCortex. Она предназначена для объединения компьютеров в сети, обеспечивая автоматический обмен данными и превращая их в единую распределённую вычислительную систему.

Суперкомпьютер
Фото: Веб-сайт НАСА
Суперкомпьютер

Её главной целью является упрощение доступа к технологиям искусственного интеллекта. MultiCortex EXO позволяет любому пользователю задействовать значительные вычислительные мощности, необходимые для работы сложных ИИ-моделей (моделей искусственного интеллекта), без необходимости приобретения дорогого оборудования.

Особенностью MultiCortex EXO является децентрализованная структура, основанная на технологии однорангового взаимодействия. Она задействует доступные ресурсы, такие как процессоры, графические ускорители и другое, оптимизируя их использование. Это позволяет компьютерам стать частью системы, формируя гибкую и доступную инфраструктуру для работы с крупными моделями ИИ. Эта технология может изменить наиболее популярные подходы к взаимодействию человека и искусственным интеллектом. Об этом пишет SempreUpdate.

Уточнения

Сервер — выделенный или специализированный компьютер для выполнения сервисного программного обеспечения.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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