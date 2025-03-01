Потерянные Эйнштейны: Новаторы без возможностей

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Искусственный интеллект дестабилизирует глобальные индустрии и рынок труда, но также может запустить совершенно новую экономическую систему.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

Хотя концепция ИИ возникает еще с середины 1900-х годов, технология вошла в широкое общественное сознание после демонстрации чат-бота ChatGPT от OpenAI, генерирующего ИИ, в ноябре 2022 года.

Директор по экономическим возможностям в LinkedIn, Аниш Раман, отметил, что генерация ИИ — это не просто еще одно изобретение — это переломный момент, заставляющий пересмотреть не только то, что такое труд, но и то, что означает быть человеком на рабочем месте. Также он добавил, что ИИ толкает нас в новую эру, подобно промышленной революции.

В течение столетий работа была связана с нашими физическими способностями на фермах, а затем снова на фабриках. Только последние пару десятилетий работа стала связана с нашими интеллектуальными способностями. По словам Рамана новая экономика уже в развитии — экономика инноваций.

Рост ИИ порождает новый дебат: если автоматизация возьмет на себя больше физических задач, а искусственный интеллект возьмет на себя больше интеллектуальных, люди будут определяться своими социальными способностями, сказал Раман.

В эту новую эпоху инновации и наши уникальные человеческие навыки, такие как социальный и эмоциональный интеллект будут иметь ключевое значение, добавил он.

Такие навыки, как креативность, любознательность, смелость, сострадание и общение — или "5 С" — являются основой инноваций, позволяя нам придумывать новые идеи, бросающие вызов статус-кво, сотрудничать и в конечном итоге строить вместе, сказал он.

ИИ также предназначен для демократизации инноваций таким образом, каким мы никогда раньше не видели, подметил Раман.

Системы работы традиционно отдавали предпочтение родословной, а не потенциалу — очень немногие люди в истории имели нужные полномочия и нужные связи, чтобы получить доступ к капиталу, необходимому для превращения идей в изобретения, — сказал он.

В исследовании экономиста Раджа Четти и других исследователей был предложен термин "потерянные Эйнштейны" для описания потенциальных новаторов, ограниченных своим социально-экономическим статусом.

В статье, в которой сравнивались налоговые и школьные записи округов более миллиона владельцев патентов в США, было обнаружено, что дети родителей, входящих в верхний 1% распределения доходов, в десять раз чаще становились изобретателями, чем дети родителей с доходом ниже среднего.

"Где ИИ должен оказать наибольшее влияние, так это в помощи людям, сидящим над великими идеями, а великие изобретения наконец-то воплощают эти идеи в жизнь", — сказал Раман.

Эта технология может не только помочь автоматизировать рутинные задачи, но и стать "вашим советником, вашим соучредителем, вашим кодером" и многим другим, сказал он.

"Подумайте, что произойдет, когда предприниматель в Бразилии сможет создать прототип решения для климатических технологий, не нуждаясь в полной команде инженеров. Или когда учитель в сельской местности Индии сможет создать и развернуть образовательную платформу, не нуждаясь в написании кода", — добавил он — "Нарушай себя или будешь нарушен".

Помимо инноваций, ИИ также изменяет рынок труда. Работа меняется так быстро, что сигналы о родословной, на которые мы долгое время полагались, например, где вы учились или в какой крупной компании вы работали в прошлом, больше не являются полезными предикторами будущего успеха.

Вместо этого навыки становятся более важными, чем когда-либо в этой новой эре работы.

Технические способности и знания давно классифицируются как "твердые навыки", в то время как социальные и эмоциональные способности были обозначены как "мягкие навыки". Теперь, когда ИИ может воспроизводить многие интеллектуальные аспекты работы, наши человеческие навыки становятся новыми "твердыми навыками", добавил Раман.

Таким образом, победителями этой новой эры работы станут те, кто адаптируется и научится обновлять свои навыки", — сказал Раман.

По данным LinkedIn, полученным от 1991 руководителя из девяти стран, почти 90% топ-менеджеров говорят, что внедрение ИИ является главным приоритетом в 2025 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе это число возрастает до 94%.

Таким образом, важно научиться использовать инструменты ИИ, а также оттачивать человеческие навыки, которые ИИ не может заменить, сказал Раман.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

