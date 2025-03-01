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Ученые, возможно, нашли необычный космический путь к другим звездным системам

Ученые нашли межзвездный туннель? Сделано удивительное открытие
1:43
Наука

Ученые объявили, что они обнаружили "межзвездный туннель" во Вселенной, который может служить "мостом" к другим звездным системам. Речь идет об области известной как Локальный горячий пузырь. Об этом пишет Pronews.

Галактика
Фото: Веб-сайт НАСА
Галактика

Локальный горячий пузырь представляет собой район с низкой плотностью, заполненный горячим газом, температура которого достигает миллионов градусов. Этот газ излучает мягкие рентгеновские лучи.

Считается, что Локальный горячий пузырь образовался в результате серии взрывов сверхновых, произошедших около 10–20 миллионов лет назад. Эти взрывы выбросили огромное количество энергии, нагрев газ и создав область с низкой плотностью.

Одним из самых больших открытий стал таинственный "межзвездный туннель", ведущий в созвездие Центавра. По словам ученого Майкла Фрейберга этот "туннель" проникает в более холодный межзвездный материал, создавая отверстие, которого ученые ранее не наблюдали. Об этом пишет Pronews. 

Ученые полагают, что этот межзвездный туннель может быть лишь частью гораздо более обширной сети космических путей, простирающейся через нашу галактику.

Ученые полагают, что серия взрывов сверхновых – гибель огромных звезд, вытеснила большую часть окружающего нас межзвездного вещества. На этом месте появился местный пузырь. Данный объект пока не до конца изучен. Фактически речь идет об области, заполненной горячим газом. Может ли он являться удобным космическим путем к другим звездным системам пока неизвестно.

Уточнения

Местный пузырь — область разрежённого горячего газа неправильной формы в межзвёздной среде.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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