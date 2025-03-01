В ходе раскопок на юго-востоке Анатолии обнаружены следы древней цивилизации

Загадка тысячелетий: что скрывают древнейшие постройки Гёбекли-Тепе?

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые руины Гёбекли-Тепе были обнаружены в 1960-х годах, но тогда археологи приняли их за остатки средневековой постройки. Только в 1994 году, когда немецкий археолог Клаус Шмидт начал раскопки, стало ясно, что перед ними находится что-то гораздо более древнее.

Фото: Веб-сайт министерства культуры и туризма Турции руины Гёбекли-Тепе

Этот археологический комплекс является одним из самых ранних примеров монументальной архитектуры, созданной человеком. Его возраст оценивается примерно в 11 000–12 000 лет. А может быть и 15 000 лет.

Огромные Т-образные колонны, высота некоторых из которых превышает 5 метров, являются старейшими образцами монументальной архитектуры. На столбах изображены животные, такие как змеи, кабаны, птицы, хищники и насекомые. Эти постройки возводились людьми, которые вели кочевой образ жизни, будучи охотниками-собирателями. Создание таких строений требовало развитых технологий, навыков каменной резьбы.

Эти колонны свидетельствует об архитектурном мастерстве людей, живших в этом месте. В Гёбекли-Тепе были найдены скульптуры. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В ходе раскопок также были обнаружены небольшие мельницы и кремневые серпы, что указывает на то, что его строители, возможно, занимались сельским хозяйством.

По мере продолжения раскопок исследователи надеются раскрыть больше тайн о жизни на этом древнем месте.

Уточнения

Раскопки — вскрытие пластов земли для изучения находящихся в культурном слое археологических памятников.

