В ходе раскопок на юго-востоке Анатолии обнаружены следы древней цивилизации

Впервые руины Гёбекли-Тепе были обнаружены в 1960-х годах, но тогда археологи приняли их за остатки средневековой постройки. Только в 1994 году, когда немецкий археолог Клаус Шмидт начал раскопки, стало ясно, что перед ними находится что-то гораздо более древнее.
Этот археологический комплекс является одним из самых ранних примеров монументальной архитектуры, созданной человеком. Его возраст оценивается примерно в 11 000–12 000 лет. А может быть и 15 000 лет.
Огромные Т-образные колонны, высота некоторых из которых превышает 5 метров, являются старейшими образцами монументальной архитектуры. На столбах изображены животные, такие как змеи, кабаны, птицы, хищники и насекомые. Эти постройки возводились людьми, которые вели кочевой образ жизни, будучи охотниками-собирателями. Создание таких строений требовало развитых технологий, навыков каменной резьбы.
Эти колонны свидетельствует об архитектурном мастерстве людей, живших в этом месте. В Гёбекли-Тепе были найдены скульптуры. Об этом пишет The Jerusalem Post.
В ходе раскопок также были обнаружены небольшие мельницы и кремневые серпы, что указывает на то, что его строители, возможно, занимались сельским хозяйством.
По мере продолжения раскопок исследователи надеются раскрыть больше тайн о жизни на этом древнем месте.
Раскопки — вскрытие пластов земли для изучения находящихся в культурном слое археологических памятников.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!