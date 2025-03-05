Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откройте для себя рецепт сока, который сэкономит ваше время и сэкономит деньги
Ваша собака не тупая – просто вы даёте команды неправильно
Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу
Лучший пляж мира – и он не на Мальдивах
Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова
Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя
Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой
Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков

Луна скрывает тайну своего рождения — у Земли мог быть двойник

2:54
Наука

Орбита Луны наклонена к плоскости земного экватора, что противоречит популярной гипотезе о ее происхождении. Китайский астрофизик Вэньшуаи Лиу предложил объяснение этой аномалии: возможно, у Земли когда-то было две луны.

Ночь
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Ночь

Как по официальной версии появилась Луна

Согласно распространенной теории, Луна образовалась после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейей, размером примерно с Марс. После удара Тейя полностью разрушилась, а ее обломки либо упали обратно на Землю, либо улетели в космос. Часть этих фрагментов сформировала кольцо вокруг нашей планеты, из которого впоследствии и возникла Луна.

В чем проблема этой гипотезы

Исходное кольцо должно было находиться в плоскости экватора, а значит, и Луна должна была двигаться в этой же плоскости. В природе так и происходит — будь то протопланетные диски, аккреционные структуры черных дыр или галактики. Даже спутники планет, такие как Ио, Европа, Ганимед и Каллисто у Юпитера, движутся вблизи экватора своего гиганта.

Но Луна сейчас наклонена к экватору Земли на 18-28 градусов, а в прошлом этот угол, согласно расчетам, составлял около 10 градусов. Это уже значительное отклонение, которое трудно объяснить без вмешательства сторонних факторов.

Версия с двумя лунами

Ранее ученые предполагали, что наклон могла изменить гравитация множества небольших небесных тел. Однако Вэньшуаи Лиу предложил более смелую идею: возможно, у Земли сначала было два спутника.

Три возможных сценария

Существуют три варианта их дальнейшей судьбы:

  1. Они слились, образовав нынешнюю Луну.
  2. Одна из них улетела в космос.
  3. Одна упала на Землю.

Расчеты ученого

Исследователь провел расчеты для всех трех сценариев. В первом случае слияние привело бы к появлению Луны с массой чуть больше нынешней, на расстоянии 50 000 км от Земли и с наклоном орбиты в 15,5 градуса.

В остальных двух вариантах, если одна луна соответствовала нынешней по массе, а другая составляла оставшуюся часть массы Земли, то ее орбита сначала была бы наклонена еще больше, но со временем наклон уменьшился бы до 12 градусов, а расстояние увеличилось бы до 64 000 км.

Что это значит для науки

По мнению Лиу, именно этот сценарий лучше всего объясняет современный угол наклона орбиты Луны. Возможно, теория о двух лунах поможет по-новому взглянуть на формирование нашей планеты и ее спутника.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США
Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова
Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя
Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой
Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков
Хаби Алонсо не спит спокойно: главная звезда Байера может уйти в Баварию уже этим летом
Какой свет выбрать для дома? Ошибки, которые допускают почти все
Просто, быстро и очень вкусно — макароны по-флотски с пикантным томатным соусом
Франция неожиданно обошла Китай в ядерной гонке: новый рекорд перевернул всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.