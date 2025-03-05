Луна скрывает тайну своего рождения — у Земли мог быть двойник

Орбита Луны наклонена к плоскости земного экватора, что противоречит популярной гипотезе о ее происхождении. Китайский астрофизик Вэньшуаи Лиу предложил объяснение этой аномалии: возможно, у Земли когда-то было две луны.
Согласно распространенной теории, Луна образовалась после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейей, размером примерно с Марс. После удара Тейя полностью разрушилась, а ее обломки либо упали обратно на Землю, либо улетели в космос. Часть этих фрагментов сформировала кольцо вокруг нашей планеты, из которого впоследствии и возникла Луна.
Исходное кольцо должно было находиться в плоскости экватора, а значит, и Луна должна была двигаться в этой же плоскости. В природе так и происходит — будь то протопланетные диски, аккреционные структуры черных дыр или галактики. Даже спутники планет, такие как Ио, Европа, Ганимед и Каллисто у Юпитера, движутся вблизи экватора своего гиганта.
Но Луна сейчас наклонена к экватору Земли на 18-28 градусов, а в прошлом этот угол, согласно расчетам, составлял около 10 градусов. Это уже значительное отклонение, которое трудно объяснить без вмешательства сторонних факторов.
Ранее ученые предполагали, что наклон могла изменить гравитация множества небольших небесных тел. Однако Вэньшуаи Лиу предложил более смелую идею: возможно, у Земли сначала было два спутника.
Существуют три варианта их дальнейшей судьбы:
Исследователь провел расчеты для всех трех сценариев. В первом случае слияние привело бы к появлению Луны с массой чуть больше нынешней, на расстоянии 50 000 км от Земли и с наклоном орбиты в 15,5 градуса.
В остальных двух вариантах, если одна луна соответствовала нынешней по массе, а другая составляла оставшуюся часть массы Земли, то ее орбита сначала была бы наклонена еще больше, но со временем наклон уменьшился бы до 12 градусов, а расстояние увеличилось бы до 64 000 км.
По мнению Лиу, именно этот сценарий лучше всего объясняет современный угол наклона орбиты Луны. Возможно, теория о двух лунах поможет по-новому взглянуть на формирование нашей планеты и ее спутника.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
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