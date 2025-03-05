Луна скрывает тайну своего рождения — у Земли мог быть двойник

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Орбита Луны наклонена к плоскости земного экватора, что противоречит популярной гипотезе о ее происхождении. Китайский астрофизик Вэньшуаи Лиу предложил объяснение этой аномалии: возможно, у Земли когда-то было две луны.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Как по официальной версии появилась Луна

Согласно распространенной теории, Луна образовалась после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейей, размером примерно с Марс. После удара Тейя полностью разрушилась, а ее обломки либо упали обратно на Землю, либо улетели в космос. Часть этих фрагментов сформировала кольцо вокруг нашей планеты, из которого впоследствии и возникла Луна.

В чем проблема этой гипотезы

Исходное кольцо должно было находиться в плоскости экватора, а значит, и Луна должна была двигаться в этой же плоскости. В природе так и происходит — будь то протопланетные диски, аккреционные структуры черных дыр или галактики. Даже спутники планет, такие как Ио, Европа, Ганимед и Каллисто у Юпитера, движутся вблизи экватора своего гиганта.

Но Луна сейчас наклонена к экватору Земли на 18-28 градусов, а в прошлом этот угол, согласно расчетам, составлял около 10 градусов. Это уже значительное отклонение, которое трудно объяснить без вмешательства сторонних факторов.

Версия с двумя лунами

Ранее ученые предполагали, что наклон могла изменить гравитация множества небольших небесных тел. Однако Вэньшуаи Лиу предложил более смелую идею: возможно, у Земли сначала было два спутника.

Три возможных сценария

Существуют три варианта их дальнейшей судьбы:

Они слились, образовав нынешнюю Луну. Одна из них улетела в космос. Одна упала на Землю.

Расчеты ученого

Исследователь провел расчеты для всех трех сценариев. В первом случае слияние привело бы к появлению Луны с массой чуть больше нынешней, на расстоянии 50 000 км от Земли и с наклоном орбиты в 15,5 градуса.

В остальных двух вариантах, если одна луна соответствовала нынешней по массе, а другая составляла оставшуюся часть массы Земли, то ее орбита сначала была бы наклонена еще больше, но со временем наклон уменьшился бы до 12 градусов, а расстояние увеличилось бы до 64 000 км.

Что это значит для науки

По мнению Лиу, именно этот сценарий лучше всего объясняет современный угол наклона орбиты Луны. Возможно, теория о двух лунах поможет по-новому взглянуть на формирование нашей планеты и ее спутника.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

