Древняя белка-летяга когда-то обитала в древних Аппалачах, но вымерла из-за похолодания

Гигантская белка-летяга когда-то обитала в древних Аппалачах, но вымерла из-за похолодания климата.
Некоторые жители США могут счесть этих древних существ близкими родственниками тех белок, которых они могут увидеть в настоящее время. Но их ближайшими родственниками являются гигантские белки-летяги, обитающие в Японии, Китае и Индонезии. Об этом пишет Scitechdaily.
Когда они прибыли к Аппалачам, в мире было намного теплее, чем сейчас. Более теплый климат позволил предкам белки перебраться в Северную Америку, вероятно, пробираясь через густые влажные леса.
Но ледниковые периоды принесли с собой радикальные перемены. "Удивительно представить, как эти гигантские белки-летяги скользили по носорогам и мастодонтам, жившим в лесах Теннесси 5 миллионов лет назад", — заявил исследователь Джошуа Сэмюэлс.
Аппалачи— горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде. Длина — 2400 км.
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