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Ученые выяснили, как появляются магнетары

Рождение магнетара: ученые выяснили, как появились эти удивительно плотные объекты
1:40
Наука

Магнетар — это разновидность нейтронной звезды с удивительно мощным магнитным полем, которое может быть намного сильнее магнитного поля Земли. Интересно, что магнетары выделяются среди других нейтронных звезд в основном именно своим магнитным полем. Магнетары известны своими мощными гамма-всплесками и рентгеновскими вспышками. 

Магнетар
Фото: Веб-сайт НАСА
Магнетар

Используя передовые методы численного моделирования, исследователи воссоздали процесс, который формирует этих магнитных гигантов. Об этом пишет Scitechdaily.

В конце своей жизни звёзды, масса которых по меньшей мере в восемь раз превышает массу Солнца, подвергаются резкому коллапсу под действием силы тяжести. Этот коллапс вызывает взрыв сверхновой, при котором внешние слои звезды выбрасываются, а ядро сильно сжимается. То, что осталось — это нейтронная звезда. Это самый плотный из известных объектов во Вселенной.

Нейтронная звезда, смоделированная в этом исследовании, воспроизводит наблюдаемые характеристики так называемых магнетаров со слабым полем, открытых в 2010 году. Эти магнетары обладают магнитными полями, которые в десять-сто раз слабее, чем у обычных магнетаров. Таким образом, данное исследование демонстрирует, что эти магнетары, вероятно, образуются в нейтронных протозвездах, ускоренных приращением вещества сверхновой звезды путём гравитационного притяжения материи.

А магнитное поле магнетара, вероятно, усиливается за счет эффекта — динамо Тейлера-Спрайта.

Уточнения

Магнетар— нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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