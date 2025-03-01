НАСА запускает амбициозный проект по поиску воды на Луне

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые готовятся исследовать запасы воды на Луне с помощью нового космического аппарата НАСА — Lunar Trailblazer.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL/USGS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Этот аппарат был запущен в среду и должен создать детальную карту распределения воды на Луне. Он отправился в космос вместе с коммерческим лунным модулем "Афина", который будет бурить поверхность Луны в поисках водяного пара.

Lunar Trailblazer будет наблюдать за поверхностью Луны в течение как минимум двух лет. Ученые предполагают, что вода может вести себя по-разному в зависимости от времени суток, что может напоминать циклы заморозков на Земле.

На протяжении многих лет считалось, что Луна абсолютно безводна, однако с середины 1990-х годов космические миссии начали находить следы льда в кратерах. Ранее в 2009 году НАСА подтвердило наличие воды в кратере, сбросив ракетную ступень и обнаружив следы воды в обломках.

Новейшие исследования показывают, что вода может быть не только в полярных областях, но и по всей поверхности Луны. Если запасы воды окажутся значительными, это может упростить будущие миссии по колонизации Луны, так как воду можно будет использовать для получения кислорода и топлива.

Приборы на Lunar Trailblazer смогут различать лед, адсорбированную воду и гидроксил, молекулярную группу, состоящую из водорода и кислорода. Гидроксилы могут находиться в горных породах и выделяться в виде воды при высоких температурах, поэтому могут потребоваться специальные печи для их извлечения.

Lunar Trailblazer — это часть программы НАСА "Небольшие инновационные миссии для исследования планет" (SIMPLEX), стоимость которой составляет 94 миллиона долларов. Миссия включает в себя два прибора: один для изучения минерального состава и температуры поверхности, а другой для наблюдений в затененных областях Луны. Это третья миссия в рамках программы после двух неудачных запусков, пишет nytimes.

Уточнения

Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты) или на вершине горы.

