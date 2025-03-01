НАСА запускает амбициозный проект по поиску воды на Луне

Ученые готовятся исследовать запасы воды на Луне с помощью нового космического аппарата НАСА — Lunar Trailblazer.
Этот аппарат был запущен в среду и должен создать детальную карту распределения воды на Луне. Он отправился в космос вместе с коммерческим лунным модулем "Афина", который будет бурить поверхность Луны в поисках водяного пара.
Lunar Trailblazer будет наблюдать за поверхностью Луны в течение как минимум двух лет. Ученые предполагают, что вода может вести себя по-разному в зависимости от времени суток, что может напоминать циклы заморозков на Земле.
На протяжении многих лет считалось, что Луна абсолютно безводна, однако с середины 1990-х годов космические миссии начали находить следы льда в кратерах. Ранее в 2009 году НАСА подтвердило наличие воды в кратере, сбросив ракетную ступень и обнаружив следы воды в обломках.
Новейшие исследования показывают, что вода может быть не только в полярных областях, но и по всей поверхности Луны. Если запасы воды окажутся значительными, это может упростить будущие миссии по колонизации Луны, так как воду можно будет использовать для получения кислорода и топлива.
Приборы на Lunar Trailblazer смогут различать лед, адсорбированную воду и гидроксил, молекулярную группу, состоящую из водорода и кислорода. Гидроксилы могут находиться в горных породах и выделяться в виде воды при высоких температурах, поэтому могут потребоваться специальные печи для их извлечения.
Lunar Trailblazer — это часть программы НАСА "Небольшие инновационные миссии для исследования планет" (SIMPLEX), стоимость которой составляет 94 миллиона долларов. Миссия включает в себя два прибора: один для изучения минерального состава и температуры поверхности, а другой для наблюдений в затененных областях Луны. Это третья миссия в рамках программы после двух неудачных запусков, пишет nytimes.
Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты) или на вершине горы.
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