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Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет

1:27
Наука

Исследование показало, что стерильная среда Международной космической станции (МКС) может негативно сказываться на здоровье астронавтов.

Учёный проверяет бактерии
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии

Ученые обнаружили, что отсутствие микробов, обитающих в почве и воде, может быть причиной проблем с иммунной системой, таких как сыпь, герпес и грибковые инфекции. В связи с этим они предложили сделать условия на космической станции более "грязными", добавив туда полезные микроорганизмы.

Исследование проводилось с участием астронавтов, которые взяли образцы с 803 поверхностей на МКС. Анализ показал, что основной источник микробов на станции — это кожа человека, но разнообразие микробов значительно ниже, чем на Земле. Например, на кухне и в столовой обнаружили больше микробов, связанных с пищей, в то время как в туалете — с отходами. В отличие от земной среды, на МКС отсутствуют свободноживущие микроорганизмы, обычно встречающиеся в почве и воде.

Ученые подчеркивают, что для процветания жизни за пределами Земли необходимо создавать экосистемы, которые будут включать разнообразные микросообщества, имитирующие естественные условия на планете. Однако при этом важно проявлять осторожность, чтобы не занести на станцию вредные микроорганизмы, такие как паразиты или грибки, пишет The Guardian.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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