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Когда звёзды молчат, два телескопа раскрывают секреты космоса

2:39
Наука

Джеймс Уэбб" и "Хаббл" — два космических телескопа, которые значительно изменили наше понимание Вселенной, каждый из которых использует свои уникальные технологии.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

"Хаббл", запущенный в 1990 году, произвел настоящую революцию в астрономии, предоставив потрясающие изображения галактик, туманностей и планет, которые ранее были недоступны для наблюдения. Он работает на низкой околоземной орбите и фиксирует видимый и ближний инфракрасный свет.

С другой стороны, "Джеймс Уэбб", который начал свою работу в 2021 году, является более продвинутым преемником "Хаббла". Он способен заглядывать дальше во времени и пространстве благодаря своей передовой инфракрасной технологии и находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Это позволяет астрономам исследовать рождение галактик и искать признаки жизни на экзопланетах, даже наблюдая за звездами, которые существовали в эпоху формирования нашей планеты.

Один использует космическое микроволновое фоновое излучение, а другой — переменные звезды и сверхновые. Однако результаты этих измерений разнятся: один показывает скорость 67 км/с/Мпк, а другой — 74 км/с/Мпк. Это создает путаницу относительно истинной скорости расширения.

Данные, собранные "Джеймсом Уэббом", подтвердили, что разница в измерениях реальна, что может свидетельствовать о существовании ошибок в нашем понимании Вселенной. Адам Рисс, лауреат Нобелевской премии, подчеркивает, что, если ошибки отсутствуют, это может означать, что мы неправильно интерпретируем природу Вселенной, что порождает множество вопросов.

Это открытие поднимает важные вопросы для теории Большого взрыва, на которой основано наше понимание Вселенной. Некоторые ученые предполагают, что разница в измерениях может указывать на существование новой физики или неизвестных частиц, которые влияют на расширение Вселенной. Другие считают, что возможны ошибки в интерпретации космического фона.

В дальнейшем "Джеймс Уэбб" продолжит свои измерения и сбор данных о других галактиках, чтобы помочь ответить на возникающие вопросы, связанные с противоречивым "Хабблом". Если расчеты окажутся верными, это будет означать, что мы еще не разгадали все тайны Вселенной, и впереди нас ждут новые загадки, передает unionrayo.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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