12 месяцев до сингулярности? Предсказания, которые могут удивить и напугать

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Сингулярность и искусственный общий интеллект (AGI) — это концепты, о которых ведутся горячие дебаты. Некоторые прогнозируют её наступление в ближайшие десятилетия, другие сомневаются, что это когда-либо случится. Кто прав, а кто ошибается?

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Новый макроанализ, охватывающий прогнозы за последние 15 лет, поможет разобраться в этих вопросах и понять, как мнение учёных изменилось с появлением больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT.

Как менялись прогнозы о сингулярности?

Исследование 8590 учёных, предпринимателей и отраслевых экспертов показывает, что большинство уверено: ИИ общего назначения появится до конца XXI века.

Однако сроки сильно варьируются.

Ранее учёные предсказывали появление AGI ближе к 2060 году, но с ростом популярности LLM многие начали утверждать, что сингулярность может наступить в 2040-х.

Оптимисты, такие как генеральный директор Anthropic, заявляют, что технологии уже на пороге этой эпохи, и она может наступить в течение следующего года.

Будущее технологий

Считается, что человеческий интеллект не имеет таких ограничений, как машинный, который теоретически может развиваться без предела.

Прогнозируется, что с ростом вычислительных мощностей и развитием квантовых технологий, мы можем достичь порога, при котором ИИ превзойдёт человеческий интеллект.

Уникальные свойства квантовых вычислений могут ускорить этот процесс, обеспечив мощность, необходимую для обучения нейронных сетей.

Противоречия в оценках

Тем не менее, не все уверены в неизбежности ИИ. Некоторые эксперты считают, что человеческий интеллект многограннее, чем тот, который может создать машина.

"AGI нужно переименовать в продвинутый машинный интеллект, так как человеческий разум слишком специализирован для воспроизведения", — уверен пионер в области глубокого обучения, Ян Лекун.

Что нас ждёт?

Тем не менее, одно очевидно — изменения, вызванные развитием ИИ, окажут огромное влияние на всё общество. Будут ли они положительными или отрицательными?

Всё зависит от того, как мы будем управлять развитием этих технологий.

Уточнения

Сингуля́рность (от лат. singularis "единственный, особенный") — гипотетический момент, по прошествии которого технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию.

