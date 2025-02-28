Солнечная система когда-то пересекла области Ориона: путешествие сквозь звёзды и время

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Международная команда исследователей, возглавляемая Венским университетом, выяснила, что Солнечная система прошла через область звездообразования в Орионе, связанную с волной Рэдклиффа, около 14 миллионов лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Это межзвездное путешествие могло уменьшить размер гелиосферы, защитного пузыря, окружающего нашу планетную систему, что, в свою очередь, могло привести к увеличению притока межзвездной пыли на Землю. Эта находка, опубликованная в журнале Astronomy & Astrophysics, связывает астрофизику, палеоклиматологию и геологию.

Солнечная система движется через различные галактические среды, каждая из которых имеет свои физические и химические характеристики. Во время своего пути наше Солнце столкнулось с областью более высокой плотности газа, когда прошло через волну Рэдклиффа. Исследователи использовали данные "Гайя" Европейского космического агентства и спектроскопические наблюдения, чтобы точно установить временные рамки этого события.

Во время путешествия область Ориона содержала звездные скопления, находящиеся в процессе формирования, такие как NGC 1977, NGC 1980 и NGC 1981. Это созвездие и туманность Ориона видны с Земли, что позволяет связывать наблюдения с историей нашей планетной системы.

Одним из возможных последствий этого межзвездного путешествия является увеличение содержания межзвездной пыли в атмосфере Земли. Эта пыль могла содержать радиоактивные элементы, образовавшиеся в результате взрывов сверхновых, следы которых могут быть обнаружены в геологических записях. Хотя современные технологии еще не позволяют с уверенностью идентифицировать эти следы, будущие достижения могут это сделать.

Исследование также указывает на то, что прохождение Солнечной системы через область Ориона произошло в период климатического перехода среднего миоцена, который характеризовался изменением климата от жаркого к похолоданию. Хотя ученые предполагают, что межзвездная пыль могла повлиять на этот переход, они подчеркивают, что для подтверждения причинно-следственной связи требуется дальнейшее исследование, пишет labrujulaverde.

Уточнения

Орио́н (греч Ὠρίων) — созвездие в области небесного экватора. Это одно из самых заметных и узнаваемых созвездий на ночном небе. Его самые яркие звезды — красная Бетельгейзе (альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (бета Ориона).

