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Репетиторы на базе ИИ: как они меняют подход к обучению

1:22
Наука

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, рекомендует обзавестись репетитором на базе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Он всегда использует такого виртуального наставника, который помогает ему более эффективно осваивать новые знания. В интервью он отметил, что такие инструменты, как поисковая система Perplexity, очень полезны для изучения различных тем, включая цифровую биологию.

По его словам, программы ИИ могут обучать всему, что угодно, от программирования до аналитики. Хуанг считает, что в ближайшие 10 лет технологии искусственного интеллекта помогут людям обучаться быстрее и легче в повседневных ситуациях.

Тем не менее, он также предупреждает о недостатках ИИ, таких как возможность допускать ошибки. Хуан использует эти инструменты для написания черновиков своих работ, но подчеркивает, что они должны служить помощниками, а не заменять человека.

Несмотря на преимущества, многие люди обеспокоены тем, что ИИ может привести к сокращению рабочих мест. Хуан считает, что в будущем интеллект станет сверхчеловеческим, но это произойдет не из-за сверхспособностей людей, а благодаря возможностям, которые предоставляет ИИ, пишет CNBC.

Уточнения

Репети́тор (от лат. repetitor «тот, кто повторяет») — преподаватель, дающий частные уроки на дому или дистанционно. Может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия по различным дисциплинам.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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