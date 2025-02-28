Геометрия вязания: как петли кодируют свойства пряжи

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Вязание — одно из тех удивительных и, на первый взгляд, простых, но на самом деле сложных занятий.

Фото: flickr.com by Mark Heard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Орнамент

Физик-теоретик и приглашенный исследователь в Пенсильванском университете Лорен Ниу недавно начала изучать это ремесло, чтобы понять, как "геометрические свойства влияют на механические характеристики материалов".

"Эта техника существует так давно, но мы до сих пор не понимаем, как она работает,- подчеркивает Ниу. — Мы полагаемся на интуицию, метод проб и ошибок, но преобразовать это в точную науку, позволяющую делать прогнозы, — непростая задача".

В статье, опубликованной в Трудах Национальной академии наук, Ниу вместе со своим руководителем Рэндаллом Кеймиеном из Школы искусств и наук Пенсильванского университета и Женевьев Дион из Центра функциональных тканей при Университете Дрекселя представила модель, которая расшифровывает технику вязания, придавая математический язык лицевым и изнаночным петлям.

Чтобы реализовать свою модель, Ниу позаимствовала математические концепции из общей теории относительности, которая описывает, как гравитация искривляет пространство и время. В то время как теория относительности объясняет искривление пространства-времени, исследователи применили аналогичные геометрические принципы, чтобы понять, как петли создают искривления в тканях.

"Все началось с простого замечания — трикотажные ткани закручиваются определенным образом, — говорит Ниу. — Например, когда вы отрезаете рукава у футболки, они скручиваются; это говорит о том, что они созданы из лицевых петель. Лицевые петли, как правило, скручиваются в другую сторону".

Вязание — это по сути метод преобразования одномерной нити в структурированный, гибкий двумерный лист, который можно затем преобразовать в сложные трехмерные формы. Исследователи поняли, что это преобразование можно описать математически, используя принципы, аналогичные тем, которые определяют, как поверхности изгибаются в пространстве.

Применяя теорию упругости, они разработали энергетическую модель, которая имитирует влияющие на петли пряжи силы и предсказывает, как ткань будет деформироваться в пространстве, пишет phys. org.

Уточнения

Пря́жа — нить, скрученная из продольно и последовательно расположенных волокон. Пряжу делают из натуральных (шерсть, хлопок, лён, шёлк) или химических волокон (вискозных, полиэфирных, полиамидных и др.).



