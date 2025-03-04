Планета-обманщик: Марс спрятал воду, но его заначку уже нашли

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Анализ марсианского грунта в разных частях планеты показал, что в средних широтах он надежно удерживает молекулы воды, не позволяя им испаряться в атмосферу. По мнению ученых, этот факт может пролить свет на загадку исчезновения марсианских океанов.

Следы древних морей: марсоход "Чжужун" делает открытие

Недавние данные от китайского марсохода "Чжужун" подтверждают, что когда-то на Марсе действительно была обширная гидросфера. В Равнине Утопия, расположенной в северном полушарии планеты, аппарат обнаружил следы древних пляжных отложений, а в других регионах заметны русла высохших рек и залежи глинистых минералов — последние, как известно, формируются только при наличии воды в жидком состоянии.

Ученые предполагают, что вода начала исчезать с поверхности Марса примерно три миллиарда лет назад. Среди возможных причин — слабая гравитация и почти полное отсутствие магнитного поля, что позволило солнечной радиации "выдувать" атмосферу планеты в космос. Однако есть и другая гипотеза: возможно, значительная часть воды осталась на Марсе, но скрылась в грунте.

Как Марс "прячет" воду

Марсианский грунт может удерживать влагу разными способами. Вода существует там не только в виде льда, но и в адсорбированном состоянии — молекулярные слои влаги плотно "прилипают" к частицам грунта и не испаряются. Ученые из Университета Тохоку (Япония) изучили данные космических аппаратов и составили карту свойств марсианской поверхности.

Исследование выявило два крупных региона с особенно пористым, рыхлым реголитом, который впитывает воду лучше других. Один из них находится возле вулкана Олимп, другой — в районе кратера Езеро, где сейчас работает марсоход Perseverance. В этом бывшем озере грунт оказался на 36% пустотелым, что означает, что значительная часть его объема может хранить влагу.

Сколько воды скрывается под поверхностью Марса

Смоделировав накопление воды за последние 500 марсианских лет (примерно 1000 земных лет), ученые пришли к интересному выводу. В экваториальных районах Марса в каждом квадратном метре грунта (на глубине до двух метров) может содержаться от 2 до 4 килограммов адсорбированной воды. Эта вода настолько плотно связана с частицами грунта, что не может испариться обратно в атмосферу.

В полярных регионах вода удерживается по-другому: там грунт более плотный, и в его пористых пустотах образуется лед. Исследование показало, что уже на глубине 4 сантиметров в каждом кубическом метре почвы может находиться более килограмма льда.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

