10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой

Романтическая любовь проявляется у всех по-разному: одни выражают чувства сдержанно, а другие буквально сгорают от страсти, не выходя из спальни. Австралийские исследователи проанализировали данные более 800 влюбленных и выделили четыре типа романтической привязанности в зависимости от глубины чувств и частоты интимных отношений.
Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, провели специалисты Австралийского национального университета и Университета Канберры. Они использовали данные крупнейшего межкультурного опроса Romantic Love Survey 2022, в котором участвовали более 1500 англоязычных людей в возрасте 18-25 лет из 33 стран.
Для чистоты эксперимента ученые отобрали 809 респондентов, которые:
На основе таких параметров, как глубина чувств, поглощенность мыслями о партнере, преданность и частота секса, ученые разделили участников на четыре группы: умеренно, интенсивно, сдержанно и сладострастно влюбленных.
Самая многочисленная группа. Их называют "обычными влюбленными", поскольку они не проявляют ни чрезмерной страсти, ни сдержанности. Для них характерны:
Те самые "по уши" влюбленные, которые буквально растворяются в партнере. Они показали высокие показатели по всем параметрам. Среди особенностей:
Те, кто влюбляется быстро, но без огня. У них снижены все проявления любви:
Редкий, но очень горячий тип. Их главная особенность — невероятная страсть и в среднем 10 сексуальных контактов в неделю. Кроме того, у них наблюдалась повышенная склонность к:
Авторы работы отмечают, что исследование имеет ограничения: оно основано на самоотчетах и фокусируется на молодых людях, преимущественно студентах из англоязычных стран. Тем не менее, его результаты помогают лучше понять природу любви.
"Так как влюбленность — это взаимодействие двух людей, интересно было бы повторить исследование с привлечением пар", — заключили австралийские ученые.
Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.