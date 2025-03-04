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10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой

3:30
Наука

Романтическая любовь проявляется у всех по-разному: одни выражают чувства сдержанно, а другие буквально сгорают от страсти, не выходя из спальни. Австралийские исследователи проанализировали данные более 800 влюбленных и выделили четыре типа романтической привязанности в зависимости от глубины чувств и частоты интимных отношений.

Пара
Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара

Четыре типа любви

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, провели специалисты Австралийского национального университета и Университета Канберры. Они использовали данные крупнейшего межкультурного опроса Romantic Love Survey 2022, в котором участвовали более 1500 англоязычных людей в возрасте 18-25 лет из 33 стран.

Для чистоты эксперимента ученые отобрали 809 респондентов, которые:

  • набрали более 130 баллов по Шкале любви-страсти (Passionate Love Scale, PLS),
  • предоставили всю необходимую информацию,
  • находились в состоянии влюбленности не более 23 месяцев (поскольку далее страсть, как правило, трансформируется в более "дружескую" привязанность).

На основе таких параметров, как глубина чувств, поглощенность мыслями о партнере, преданность и частота секса, ученые разделили участников на четыре группы: умеренно, интенсивно, сдержанно и сладострастно влюбленных.

Кто есть кто в любви

Умеренно влюбленные (41%)

Самая многочисленная группа. Их называют "обычными влюбленными", поскольку они не проявляют ни чрезмерной страсти, ни сдержанности. Для них характерны:

  • средний уровень чувств,
  • высокая преданность,
  • умеренная сексуальная активность.
    Чаще сюда попадали мужчины.

Интенсивно влюбленные (29%)

Те самые "по уши" влюбленные, которые буквально растворяются в партнере. Они показали высокие показатели по всем параметрам. Среди особенностей:

  • глубокая эмоциональная привязанность,
  • частые мысли о любимом человеке,
  • сильное желание заботиться о партнере.
    В этой группе было больше женщин. Также эти люди реже рисковали на дороге, употребляли алкоголь и кофе, а еще оказались более добросовестными и доброжелательными.

Сдержанно влюбленные (20%)

Те, кто влюбляется быстро, но без огня. У них снижены все проявления любви:

  • слабая интенсивность чувств,
  • редкие мысли о партнере,
  • невысокая сексуальная активность.
    Здесь чаще встречались мужчины и интроверты.

Сладострастно влюбленные (9,64%)

Редкий, но очень горячий тип. Их главная особенность — невероятная страсть и в среднем 10 сексуальных контактов в неделю. Кроме того, у них наблюдалась повышенная склонность к:

  • спонтанным тратам,
  • частым путешествиям,
  • курению.

Почему это важно

Авторы работы отмечают, что исследование имеет ограничения: оно основано на самоотчетах и фокусируется на молодых людях, преимущественно студентах из англоязычных стран. Тем не менее, его результаты помогают лучше понять природу любви.

"Так как влюбленность — это взаимодействие двух людей, интересно было бы повторить исследование с привлечением пар", — заключили австралийские ученые.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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