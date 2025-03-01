Они должны были летать, но передумали — теперь крылья просто для красоты

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Могут ли птицы, утратившие способность к полёту, быстрее изменить строение тела, чем оперение? Недавнее исследование, опубликованное в журнале Evolution, проливает свет на этот вопрос.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Учёные сравнили перья и тела различных видов нелетающих птиц с их ближайшими летающими родственниками, чтобы определить, какие изменения происходят первыми при утрате способности к полёту.

Эволюция нелетающих птиц

Сегодня более 99% видов птиц способны летать. Однако некоторые, такие как пингвины, страусы и киви, утратили эту способность. Все современные нелетающие птицы произошли от предков, способных к полёту.

"Преобразование от летающей формы к нелетающей происходит относительно легко с инженерной точки зрения", — отмечает научный сотрудник Филдовского музея в Чикаго и ведущий автор исследования Эван Сайта.

Причины утраты способности к полёту

Существует две основные причины, по которым птицы теряют способность летать:

Отсутствие хищников: на изолированных островах, где отсутствуют хищники, птицы могут постепенно адаптироваться к наземному образу жизни, утрачивая необходимость в полёте. Полуводный образ жизни: некоторые птицы, такие как пингвины, переходят к полуводному образу жизни, где плавание становится более важным, чем полёт. Их тела и перья адаптируются соответственно.

Изменения в теле и оперении

В ходе исследования Сайта изучил образцы 30 видов нелетающих птиц и их ближайших летающих родственников, измеряя различные характеристики перьев, включая микроскопические структуры. Результаты показали, что изменения в скелете и теле происходят быстрее, чем в оперении.

Например, страусы, которые давно утратили способность к полёту, имеют перья, не приспособленные для аэродинамики, тогда как недавно потерявшие способность летать виды сохраняют перья, схожие с летающими родственниками.

Выводы и перспективы

Это исследование помогает понять, как сложные признаки, такие как полёт, утрачиваются в процессе эволюции. Кроме того, оно может помочь определить, какие ископаемые птицы были нелетающими, основываясь на строении их перьев и скелета.

Уточнения

Крыло — парная часть тела животных, обычно используемая для полёта.

