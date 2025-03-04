Когда еды нет, мозг включает режим казино: рептилии показали, как это работает

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Индийские биологи обнаружили, что голодные горные агамы (Psammophilus dorsalis) склонны к риску при выборе пищи. Вместо того чтобы идти к надежному источнику пропитания, они предпочитают искать менее предсказуемые, но потенциально более выгодные варианты.

В дикой природе животные вынуждены принимать стратегические решения при поиске еды, особенно в условиях голода. Чтобы выяснить, как голод влияет на поведение горных агам, группа исследователей во главе с Марией Такер (Maria Thaker) из Индийского научного института провела необычный эксперимент.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Biology Letters, показали, что эти рептилии готовы идти на риск ради пищи, причем их поведение зависит не только от количества корма, но и от его доступности.

Эксперимент с выбором еды

Ученые разделили ящериц на две группы: первая регулярно получала еду, вторая оставалась без пищи по двое суток. Затем агамам предложили две миски с лакомством (личинками насекомых). Одна миска всегда содержала одинаковое количество корма — стабильный, но скромный вариант. Вторая же была "лотереей": в ней либо не было пищи совсем, либо корма было вдвое больше, чем в первой миске.

Сытые ящерицы чаще выбирали надежный вариант с гарантированной порцией. Голодные же, напротив, рисковали, надеясь на двойной выигрыш. Однако к концу эксперимента выяснилось, что в среднем обе группы получали примерно равное количество пищи. При этом самцы и самки демонстрировали одинаковую склонность к риску или осторожности.

Почему агамы рискуют

Такое поведение — классический пример "рискованной" стратегии выживания. Когда ящерица не испытывает сильного голода, ей проще делать ставку на стабильный источник пищи. Однако если она долго остается без еды, риск становится оправданным, ведь ставка "все или ничего" может быть решающей для выживания.

Поскольку горные агамы поддерживают высокий уровень активности круглый год, способность гибко менять стратегию помогает им эффективно расходовать энергию.

Выводы исследования

До этого ученые отмечали склонность к риску при добыче пищи у птиц и млекопитающих, но теперь стало ясно, что такая стратегия свойственна и рептилиям. Открытие позволяет глубже понять механизмы выживания холоднокровных животных, особенно в непредсказуемых и нестабильных условиях.

"Когда ресурсов либо слишком много, либо совсем нет, умение выбирать между "стабильной, но скромной" и "рискованной, но потенциально богатой" пищей позволяет ящерицам оставаться в форме", — отмечают авторы исследования.

Чтобы выяснить, как агамы принимают подобные решения в естественной среде — с учетом хищников, конкуренции и переменчивой погоды — потребуются дальнейшие исследования.

Уточнения

Я́щерицы (лат. Lacertilia, ранее Sauria) — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

