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Климатический парадокс: океан ведёт себя не так, как предсказывали

2:28
Наука

Может ли повышение температуры океана привести к снижению его испарения? Недавнее исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что глобальное потепление неизбежно увеличивает испарение океанов.

Кит
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кит

Учёные из Института географических наук и природных ресурсов Китайской академии наук обнаружили, что, несмотря на рост температуры поверхности моря, глобальное испарение океана за последнее десятилетие уменьшилось.

Парадоксальные наблюдения

Традиционно считалось, что повышение температуры поверхности моря ведёт к увеличению испарения, поскольку океаны обеспечивают более 85% водяного пара в атмосфере.

Однако с начала 2000-х годов наблюдается замедление роста содержания водяного пара в атмосфере, что побудило учёных пересмотреть взаимосвязь между температурой океана и его испарением.

Анализ данных

Исследовательская группа проанализировала данные спутниковых наблюдений за тепловыми потоками океана за период с 1988 по 2017 годы. Результаты показали, что, хотя с 1988 по 2008 год испарение океана увеличивалось, после 2008 года эта тенденция изменилась.

С тех пор две трети мирового океана испытали снижение испарения, что привело к небольшому общему уменьшению глобальных показателей испарения в период с 2008 по 2017 годы.

Роль ветра

Ключевым фактором, объясняющим это неожиданное явление, оказалось снижение скорости ветра, известное как "затухание ветра". Учёные связывают это с изменениями в атмосферной циркуляции, особенно с переходом Северного колебательного индекса из положительной фазы в отрицательную.

"Изменения в скорости ветра могут быть связаны с десятилетними колебаниями климатической системы Земли", — поясняет ведущий автор исследования, доктор Ма Нин.

Сложность климатической системы

Хотя снижение испарения океана может показаться противоречащим концепции глобального потепления, это подчёркивает сложность климатической системы Земли и сложные механизмы обратной связи, управляющие гидрологическими процессами планеты.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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