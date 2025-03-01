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В Дании нашли деревянный Стоунхендж возрастом 4000 лет

2:20
Наука

Археологи сделали сенсационное открытие в Дании — деревянное кольцевое сооружение, возраст которого оценивается в 4000 лет. Оно состоит из 45 массивных дубовых столбов и достигает 30 метров в диаметре.

Группа скульптур
Фото: Wikimedia Commons by Dqfn13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Группа скульптур

Специалисты датируют находку периодом между 2600 и 1600 годами до нашей эры, относя её к эпохе позднего неолита и раннего бронзового века.

Второй Стоунхендж?

Исследователи уже называют это сооружение "вторым Стоунхенджем" благодаря его конструкции и форме. Подобные хенджи встречаются по всей Европе, но чаще всего их находят в Великобритании и Ирландии. Известные памятники, такие как Стоунхендж и Вудхендж, имеют схожую ось, что может указывать на общие мировоззрения и ритуальные традиции древних народов.

Сенсационная находка

Археологи Сидсел Волин и Андреас Бо Нильсен стали первооткрывателями этого удивительного сооружения. Госпожа Волин назвала находку "экстраординарной", подчёркивая её значение для понимания древних культур. Исследователи намерены продолжить раскопки, чтобы найти возможные ритуальные артефакты и другие свидетельства древней деятельности.

Древние верования и социальные связи

Находка проливает свет на религиозные и социальные системы того времени. Возможно, деревянный круг использовался для ритуалов, астрономических наблюдений или общественных собраний. Подобные сооружения были распространены в Европе и могли свидетельствовать о тесных связях между различными регионами.

Предполагается, что дубовые столбы, использованные при строительстве, могут содержать ценную информацию. Учёные рассматривают возможность проведения генетического анализа древесины, чтобы установить происхождение материала и возможные связи с другими памятниками.

Археологи надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, какие народы создали этот круг, как он использовался и какое влияние оказал на последующие цивилизации. Это открытие — важный шаг в изучении духовных практик и мировоззрения древних обществ.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).

Вудхендж англ. Woodhenge — неолитический хендж и деревянный круг. Относится к комплексу памятников, включающих Стоунхендж, Эйвбери и ряд других на территории Уилтшира в Англии. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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