В Дании нашли деревянный Стоунхендж возрастом 4000 лет

Археологи сделали сенсационное открытие в Дании — деревянное кольцевое сооружение, возраст которого оценивается в 4000 лет. Оно состоит из 45 массивных дубовых столбов и достигает 30 метров в диаметре.
Специалисты датируют находку периодом между 2600 и 1600 годами до нашей эры, относя её к эпохе позднего неолита и раннего бронзового века.
Второй Стоунхендж?
Исследователи уже называют это сооружение "вторым Стоунхенджем" благодаря его конструкции и форме. Подобные хенджи встречаются по всей Европе, но чаще всего их находят в Великобритании и Ирландии. Известные памятники, такие как Стоунхендж и Вудхендж, имеют схожую ось, что может указывать на общие мировоззрения и ритуальные традиции древних народов.
Сенсационная находка
Археологи Сидсел Волин и Андреас Бо Нильсен стали первооткрывателями этого удивительного сооружения. Госпожа Волин назвала находку "экстраординарной", подчёркивая её значение для понимания древних культур. Исследователи намерены продолжить раскопки, чтобы найти возможные ритуальные артефакты и другие свидетельства древней деятельности.
Древние верования и социальные связи
Находка проливает свет на религиозные и социальные системы того времени. Возможно, деревянный круг использовался для ритуалов, астрономических наблюдений или общественных собраний. Подобные сооружения были распространены в Европе и могли свидетельствовать о тесных связях между различными регионами.
Предполагается, что дубовые столбы, использованные при строительстве, могут содержать ценную информацию. Учёные рассматривают возможность проведения генетического анализа древесины, чтобы установить происхождение материала и возможные связи с другими памятниками.
Археологи надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, какие народы создали этот круг, как он использовался и какое влияние оказал на последующие цивилизации. Это открытие — важный шаг в изучении духовных практик и мировоззрения древних обществ.
Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).
Вудхендж англ. Woodhenge — неолитический хендж и деревянный круг. Относится к комплексу памятников, включающих Стоунхендж, Эйвбери и ряд других на территории Уилтшира в Англии.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.