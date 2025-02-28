Опасность миновала! Астероид не врежется в нашу планету

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Ранее мы писали о астероиде 2024 YR4, который имел шанс врезаться в Землю в декабре 2032 года и устроить ядерный взрыв. Сейчас появились новые данные.

Фото: http://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain ледяная комета

Небесное тело нацелилось на луну, считают учёные. Они сообщили, что вероятность столкновения с Землей снизилась до смешных 0,001 процента, а вот шансы врезаться в наш спутник — 1 к 333, пишет KP. RU.

Астрономы теперь хотят рассмотреть астероид с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба в марте-мае 2025 года. Это поможет узнать более точные данные.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

