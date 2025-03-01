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Ошибались десятилетиями: пересмотрен механизм подавления страха

2:19
Наука

Почему одни страхи остаются с нами на всю жизнь, а другие исчезают, как только мы убеждаемся в их необоснованности? Ответ на этот вопрос нашли нейробиологи из Университетского колледжа Лондона. Их исследование, опубликованное в Science, показало, какие области мозга отвечают за подавление инстинктивных страхов.

Женщина в поле
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в поле

Как мозг учится игнорировать ложные угрозы

В ходе эксперимента ученые наблюдали за поведением мышей, которым показывали расширяющуюся тень, имитирующую атаку хищника. Вначале животные прятались, но со временем, убедившись в отсутствии реальной опасности, переставали реагировать.

Ключевую роль в этом процессе играет вентролатеральное коленчатое ядро (vLGN). Исследователи выяснили, что именно эта структура запоминает, что угроза оказалась ложной, и блокирует инстинктивную реакцию страха. Изначально в обучении участвует зрительная кора, но после того как мозг "поймет", что опасности нет, управление переходит к vLGN.

Новое понимание работы памяти

"Мы обнаружили, что долгосрочные воспоминания о ложных угрозах хранятся в vLGN, а не в зрительной коре, как считалось ранее", — объясняет профессор Соня Хофер, соавтор исследования.

Этот вывод меняет представление о том, как мозг адаптируется и обучается.

Еще один важный аспект исследования — роль эндоканнабиноидной системы. Ученые выяснили, что высвобождение эндоканнабиноидов уменьшает торможение нейронов vLGN, что приводит к ослаблению страха.

Этот механизм аналогичен процессам в человеческом мозге, а значит, может стать основой для новых методов терапии тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Новые перспективы лечения тревожных расстройств

В дальнейшем ученые планируют исследовать, можно ли модулировать работу vLGN у людей.

"Наши результаты открывают путь к поиску новых стратегий лечения нарушений, связанных со страхом", — добавляет доктор Сара Медерос.

Если гипотеза подтвердится, специалисты смогут избирательно подавлять патологические страхи, не затрагивая другие когнитивные функции.

Уточнения

Страх - эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу для жизни человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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