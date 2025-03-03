Геймеры в опасности? Как виртуальные выстрелы могут сказаться на вашем сердце

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время часовой сессии в культовом 3D-шутере DOOM киберпсихологи из ННГУ имени Н. И. Лобачевского следили за сердечным ритмом игроков, записывали игровой процесс и сопоставляли показатели здоровья персонажа с физическим состоянием и личностными особенностями участников. Это исследование может найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и подготовке киберспортсменов.

Фото: Openverse by nodstrum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Геймер

Как влияет игра на тело и разум

По словам ученых, это один из первых экспериментов, где здоровье игрока напрямую связано с состоянием его виртуального аватара. Проект направлен на развитие технологий биологической обратной связи в гейминге, а также на повышение психологической безопасности пользователей.

"К участию в эксперименте приглашали всех желающих, без каких-либо специальных требований. В итоге группа состояла из людей в возрасте от 18 до 37 лет. Исследование показало, что физиологическое состояние игрока изменяется в зависимости от того, получает ли его персонаж урон. Причем эти изменения зависят от психологического типа человека. Например, интроверты глубже ассоциируют себя с игровым героем и эмоционально воспринимают его ранения. А наиболее гибкими в этом плане оказались люди с типом личности "сдержанность” — они легче адаптируются к игровым событиям", — рассказала старший преподаватель кафедры киберпсихологии ННГУ Валерия Вяхирева.

Игры, которые понимают тебя

Эти закономерности могут стать основой для создания адаптивного геймплея, который будет реагировать на психологическое состояние игрока в реальном времени. Это особенно важно для инклюзивных игр, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Кроме того, наши данные помогут учитывать уровень стрессоустойчивости игрока. Ведь чрезмерный стресс в игре может иметь серьезные последствия для здоровья — вплоть до сердечного приступа", — отметила заведующая кафедрой киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.

Будущее гейминга и психологии

Игровые компании уже заинтересовались этим направлением и обратились к исследователям за консультациями. Специалисты планируют расширить эксперимент, чтобы глубже изучить взаимодействие игрока с его виртуальным аватаром и собрать больше статистических данных. Возможно, в будущем игры научатся не только увлекать, но и заботиться о самочувствии игроков.

Уточнения

Игровая зависимость — форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми.

