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Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева

2:04
Наука

Ученым удалось создать новый сплав, который сохраняет стабильность даже при высоких температурах. Его назвали пирохлоровым магнитом, и он может стать настоящим прорывом в материаловедении.

Разливочная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Разливочная машина

Почему металлы расширяются при нагреве

Когда металл нагревается, его атомы начинают двигаться активнее, увеличивая расстояние между собой. Это явление приводит к тепловому расширению, что может вызывать деформации, сбои в работе оборудования и даже разрушение конструкций. Долгое время ученые искали материал, который смог бы избежать этих изменений.

Что заменит инвар

Ранее основным материалом с низким тепловым расширением считался инвар — сплав железа и никеля. Его уникальные свойства обусловлены магнитными взаимодействиями: при нагреве часть электронов меняет свое состояние, вызывая сжатие сплава, которое компенсирует расширение. Однако теперь найден еще более стабильный материал.

Что такое пирохлоровый магнит

Этот новый сплав состоит из циркония, ниобия, железа и кобальта. Его главная особенность — неоднородная структура: концентрация металлов варьируется в разных участках сплава. Благодаря этому он практически не меняет размеры даже при температуре выше 126 °C. Фиксировать изменения в его структуре крайне сложно — они минимальны.

Где его можно применить

Пирохлоровый магнит обещает стать востребованным в самых разных областях:

  • Аэрокосмическая отрасль — для создания деталей, устойчивых к резким перепадам температур.
  • Электроника — для высокоточных и надежных компонентов.
  • Инженерные конструкции — там, где критична стабильность размеров материалов.

Открытие этого сплава может привести к созданию новых материалов, способных работать в экстремальных условиях без деформации. Это шаг к будущему, где техника становится еще надежнее и долговечнее.

Уточнения

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω - добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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