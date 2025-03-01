Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева

Ученым удалось создать новый сплав, который сохраняет стабильность даже при высоких температурах. Его назвали пирохлоровым магнитом, и он может стать настоящим прорывом в материаловедении.
Когда металл нагревается, его атомы начинают двигаться активнее, увеличивая расстояние между собой. Это явление приводит к тепловому расширению, что может вызывать деформации, сбои в работе оборудования и даже разрушение конструкций. Долгое время ученые искали материал, который смог бы избежать этих изменений.
Ранее основным материалом с низким тепловым расширением считался инвар — сплав железа и никеля. Его уникальные свойства обусловлены магнитными взаимодействиями: при нагреве часть электронов меняет свое состояние, вызывая сжатие сплава, которое компенсирует расширение. Однако теперь найден еще более стабильный материал.
Этот новый сплав состоит из циркония, ниобия, железа и кобальта. Его главная особенность — неоднородная структура: концентрация металлов варьируется в разных участках сплава. Благодаря этому он практически не меняет размеры даже при температуре выше 126 °C. Фиксировать изменения в его структуре крайне сложно — они минимальны.
Пирохлоровый магнит обещает стать востребованным в самых разных областях:
Открытие этого сплава может привести к созданию новых материалов, способных работать в экстремальных условиях без деформации. Это шаг к будущему, где техника становится еще надежнее и долговечнее.
Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω - добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!