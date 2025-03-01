Квантовая физика сломала время: оно не течёт, а прыгает во всех направлениях

Возможно, всё, что мы знаем о времени, — лишь иллюзия. Мы воспринимаем его как поток, несущий нас из прошлого в будущее, но что, если оно способно двигаться в обе стороны? Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, переворачивает представление о времени с ног на голову.
Физики исследовали эволюцию квантовой системы и математически описали её поведение. Неожиданно выяснилось, что уравнения оставались неизменными вне зависимости от направления времени. Проще говоря, на фундаментальном уровне природа симметрична: время может идти как вперёд, так и назад одновременно.
Более того, учёные обнаружили эффект, который можно назвать "разрывом во времени". Этот фактор позволяет системе двигаться по траектории, которая остаётся логичной и в прямом, и в обратном направлении. Выходит, что однонаправленное течение времени — не аксиома, а скорее наше субъективное восприятие.
Если на квантовом уровне время не имеет строго заданного направления, значит ли это, что прошлое, настоящее и будущее могут существовать одновременно? Или же наша концепция времени — всего лишь удобная интерпретация сложной реальности?
Физики продолжают исследовать этот феномен, пытаясь раскрыть скрытые симметрии времени. Возможно, в будущем мы узнаем, что движение времени — это не объективный закон природы, а лишь иллюзия, навязанная нашим сознанием.
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