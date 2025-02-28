Острие технологий — в России заявили о ключевой роли ИИ

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что искусственный интеллект станет основным фактором роста мировой экономики в ближайшем будущем, а развитие альтернативных решений в сфере международных финансов укрепит глобальную безопасность.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Это заявление было сделано в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "Большой двадцатки" (G20) в Кейптауне.

По словам Силуанова, развитие децентрализованных финансов позволит значительно снизить затраты для мировой экономики и стимулировать экономический рост. Он подчеркнул, что создание альтернативных финансовых систем будет способствовать повышению глобальной безопасности.

Глава Минфина также отметил, что странам, входящим в G20, следует играть ведущую роль в разработке новых источников экономического роста, минимизации рисков и создании новых возможностей.

Он также обратил внимание на то, что внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта может существенно увеличить налоговые поступления и сократить административные расходы. Силуанов подчеркнул, что государственная политика не должна быть направлена на увеличение налоговой нагрузки, а, напротив, на упрощение процедур администрирования для налогоплательщиков. Он отметил, что цифровизация и искусственный интеллект способны значительно повысить эффективность налоговой системы.

Глава российского Минфина также констатировал, что в мировой экономике наблюдается тенденция к усилению внимания к защите национальных интересов. Он подчеркнул, что это новая реальность, которая открывает и новые перспективы. Силуанов призвал к совместному поиску решений для управления рисками в глобальной экономике и решению общих задач.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года). Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 2018 по 2020 год.

