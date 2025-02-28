Суперклей из морских глубин — медицина получила новый водостойкий материал

Исследователи из MIT и Свободного университета Берлина объединили клейкие белки мидий с антимикробными свойствами слизи, получив уникальный водонепроницаемый клей для медицины.
Мидии известны своей способностью крепко держаться на подводных поверхностях. Их секрет — две химические группы: катехолы и тиолы. Эти соединения позволяют моллюскам надежно приклеиваться даже в агрессивной водной среде.
Учёные проанализировали этот механизм и решили использовать его в разработке биоклея. Вторым компонентом стал муцин — главный элемент слизи, обладающий антимикробными свойствами. Он тоже содержит тиоловые группы, благодаря чему усиливает адгезию и препятствует размножению бактерий.
Полученный "гидроклей" оказался не только липким, но и способен трансформироваться в гель прямо на влажной поверхности. При тестировании учёные нанесли его на стекло, покрытое бактериями, и оставили на ночь.
Эксперимент показал, что материал эффективно предотвращает образование биоплёнки — его эффективность оказалась сопоставима с лучшими медицинскими клеями, представленными на рынке.
Исследователи предлагают добавлять в состав клея натуральные компоненты, такие как кератин, для создания экологически чистых упаковочных материалов. Это может стать революцией не только в хирургии, но и в других сферах, требующих надёжных, биосовместимых и устойчивых клеящих веществ.
Клей - вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.
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