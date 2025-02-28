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Суперклей из морских глубин — медицина получила новый водостойкий материал

1:41
Наука

Исследователи из MIT и Свободного университета Берлина объединили клейкие белки мидий с антимикробными свойствами слизи, получив уникальный водонепроницаемый клей для медицины.

Молодой инженер в лаборатории
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Petukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Молодой инженер в лаборатории

Как это работает

Мидии известны своей способностью крепко держаться на подводных поверхностях. Их секрет — две химические группы: катехолы и тиолы. Эти соединения позволяют моллюскам надежно приклеиваться даже в агрессивной водной среде.

Учёные проанализировали этот механизм и решили использовать его в разработке биоклея. Вторым компонентом стал муцин — главный элемент слизи, обладающий антимикробными свойствами. Он тоже содержит тиоловые группы, благодаря чему усиливает адгезию и препятствует размножению бактерий.

Испытания и результаты

Полученный "гидроклей" оказался не только липким, но и способен трансформироваться в гель прямо на влажной поверхности. При тестировании учёные нанесли его на стекло, покрытое бактериями, и оставили на ночь.

Эксперимент показал, что материал эффективно предотвращает образование биоплёнки — его эффективность оказалась сопоставима с лучшими медицинскими клеями, представленными на рынке.

Возможные сферы применения

Исследователи предлагают добавлять в состав клея натуральные компоненты, такие как кератин, для создания экологически чистых упаковочных материалов. Это может стать революцией не только в хирургии, но и в других сферах, требующих надёжных, биосовместимых и устойчивых клеящих веществ.

Уточнения

Клей - вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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