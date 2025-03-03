Менделеев против медиумов: научное расследование спиритизма

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В середине XIX века мир охватила неожиданная мода на спиритизм. Одни относились к спиритическим сеансам как к безобидному развлечению, другие воспринимали их всерьез, третьи — категорически отвергали. Однако были и те, кто пытался изучить это явление с научной точки зрения. Как возник спиритизм, какие эксперименты проводились, и к каким выводам пришли ученые — об этом расскажем в статье.

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Истоки спиритизма

Стремление установить контакт с миром мертвых прослеживается в истории человечества с древнейших времен. Во многих культурах существовали свои ритуалы общения с духами и медиумы — от греческих пифий до шаманов различных племен. Однако официальной датой рождения современного спиритуализма считается 1848 год. Тогда в доме семьи Фокс, жившей в Гайдсвилле (Нью-Йорк, США), начали происходить загадочные явления.

Сестры Маргарет и Кейт Фокс утверждали, что наладили контакт с духом убитого торговца-разносчика. С помощью системы "стуков" они получали от него ответы на вопросы. Эти спиритические сеансы быстро стали сенсацией, привлекая толпы любопытных и принося сестрам не только популярность, но и солидный доход. О них писали в газетах, они гастролировали по стране, демонстрируя свои способности. Со временем интерес к спиритуализму распространился и в Европе.

Почему спиритизм захватил общество

Популярность спиритизма объясняется несколькими факторами. Профессор Сергий (Храмешин) связывает его распространение с кризисом веры и секуляризацией западного мира. Многие люди искали альтернативный способ понять загробную жизнь, особенно на фоне стремительного развития науки.

Одновременно спиритизм отвечал на психологические потребности людей. По мнению психолога Артура Вафина, атрибуты спиритических сеансов — круг вокруг стола, сомкнутые руки, мистическая атмосфера — создавали у участников чувство единения и защищенности. Сам стол, служивший границей между "двумя мирами", символизировал переходную зону между жизнью и смертью.

Спиритизм в России

Вслед за Европой мода на спиритизм достигла России. Среди аристократии спиритические сеансы были особенно популярны. Одной из увлеченных спиритуализмом фигур была Александра Иосифовна, супруга великого князя Константина Николаевича.

Даже император Александр II проявлял интерес к этому явлению. По его приглашению в Россию прибыл известный медиум Даниэль Дуглас Юм, который провел несколько сеансов перед членами императорской семьи. Один из них описала фрейлина Анна Тютчева, отметив, что во время сеанса лицо Юма приобретало неестественную бледность, а его глаза сияли "фосфорическим блеском".

Хотя сам император вскоре утратил интерес к спиритизму, слухи о сеансах при дворе распространились, и спиритизм стал модным увлечением среди русской интеллигенции. Среди его приверженцев были химик Александр Бутлеров, зоолог Николай Вагнер и публицист Александр Аксаков.

Научное исследование спиритизма

В 1875 году Русское физическое общество при Санкт-Петербургском университете организовало комиссию по изучению спиритических явлений. Ее возглавил Дмитрий Менделеев. Ученый считал, что спиритизм питает суеверие и мешает объективному взгляду на мир. Комиссия провела 19 заседаний и экспериментально проверяла заявленные медиумические способности.

Среди приглашенных медиумов были братья Петти и мисс Клайер. Один из экспериментов включал изучение загадочной "медиумической жидкости". Для ее анализа использовалась бумага, пропитанная трихлоридом железа, который менял цвет при контакте со слюной. В ходе эксперимента выяснилось, что загадочная жидкость — обычная слюна медиума.

Другие опыты с "столоверчением" и передвижением предметов также не выявили ничего сверхъестественного. Для проверки подвижности столов были изготовлены специальные конструкции — "манометрический" и "пирамидальный" столы. Они фиксировали любые попытки скрытого воздействия. В результате мисс Клайер не смогла проявить заявленные способности.

В марте 1876 года комиссия окончательно заявила, что спиритические феномены — не более чем ловкость рук и психологический эффект. Несмотря на это, спиритизм не исчез, а приобрел новых последователей, особенно среди мистиков и эзотериков.

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев ( 27 января [8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января [2 февраля] 1907, Санкт-Петербург) — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.

