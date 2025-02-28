Сверхпроводимость выходит на новый уровень — найден путь к её управлению

Исследователи из Южного университета науки и технологии (SUSTech) сделали важный прорыв в области сверхпроводимости. Они первыми в мире целенаправленно создали никелат, демонстрирующий сверхпроводящие свойства при обычном давлении, что ранее считалось невозможным.
До сих пор поиск новых сверхпроводников велся почти случайным образом, но китайские ученые изменили подход. Их исследование показывает, что создание сверхпроводников с заранее заданными характеристиками возможно.
Ранее было известно, что никелаты ведут себя подобно купратам — соединениям меди, используемым в высокотемпературной сверхпроводимости. Однако до сих пор все известные никелаты требовали экстремальных условий, таких как очень низкие температуры и высокое давление. Теперь же ученым удалось добиться сверхпроводимости при атмосферном давлении.
Синтезированный никелат стал третьим ключевым классом сверхпроводников после купратов и пниктидов (соединений железа). Новый материал работает при температуре -228 °C. Хотя это ниже, чем у купратов (-123 °C), сам факт успешного целенаправленного проектирования сверхпроводника дает надежду на дальнейшее повышение температуры критической точки.
Открытие китайских ученых уже привлекло внимание ведущих лабораторий по всему миру. Исследователи уверены, что их работа поможет глубже понять механизмы сверхпроводимости и ускорит разработку новых материалов. Это, в свою очередь, может привести к революционным изменениям в таких сферах, как энергетика, транспорт, медицина и вычислительные технологии.
Сверхпроводник - материал, электрическое сопротивление которого при понижении температуры до некоторой величины Tc становится равным нулю (сверхпроводимость).
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