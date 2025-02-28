Сверхпроводимость выходит на новый уровень — найден путь к её управлению

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Южного университета науки и технологии (SUSTech) сделали важный прорыв в области сверхпроводимости. Они первыми в мире целенаправленно создали никелат, демонстрирующий сверхпроводящие свойства при обычном давлении, что ранее считалось невозможным.

Фото: https://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/16334175965/ by U.S. Department of Energy from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сверхпроводник

Почему это открытие важно

До сих пор поиск новых сверхпроводников велся почти случайным образом, но китайские ученые изменили подход. Их исследование показывает, что создание сверхпроводников с заранее заданными характеристиками возможно.

Ранее было известно, что никелаты ведут себя подобно купратам — соединениям меди, используемым в высокотемпературной сверхпроводимости. Однако до сих пор все известные никелаты требовали экстремальных условий, таких как очень низкие температуры и высокое давление. Теперь же ученым удалось добиться сверхпроводимости при атмосферном давлении.

Третий класс сверхпроводников

Синтезированный никелат стал третьим ключевым классом сверхпроводников после купратов и пниктидов (соединений железа). Новый материал работает при температуре -228 °C. Хотя это ниже, чем у купратов (-123 °C), сам факт успешного целенаправленного проектирования сверхпроводника дает надежду на дальнейшее повышение температуры критической точки.

Влияние на будущее науки и технологий

Открытие китайских ученых уже привлекло внимание ведущих лабораторий по всему миру. Исследователи уверены, что их работа поможет глубже понять механизмы сверхпроводимости и ускорит разработку новых материалов. Это, в свою очередь, может привести к революционным изменениям в таких сферах, как энергетика, транспорт, медицина и вычислительные технологии.

Уточнения

Сверхпроводник - материал, электрическое сопротивление которого при понижении температуры до некоторой величины T c становится равным нулю (сверхпроводимость).

