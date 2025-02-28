Ледниковые периоды связаны с движением орбиты, ученые попытались предсказать, когда ждать следующий

Тайна ледникового периода: ученые провели исследование

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, в котором анализировались климатические данные за последние 800 000 лет, показало, что время начала и окончания ледниковых периодов определяется колебаниями, наклоном и формой орбиты Земли.

Фото: Веб-сайт НАСА Лёд

Согласно новому исследованию, ледниковые периоды на Земле происходят не случайно — они следуют предсказуемой схеме, связанной с тем, как наша планета движется в космосе.

В течение многих лет ученым было известно, что изменения орбиты Земли определяют циклы ледникового периода, но точное определение влияния каждого орбитального фактора было сложной задачей.

Ученый Стивен Баркер и его коллеги применили новый подход. Они проанализировали форму и последовательность ледниковых переходов за последние 800 000 лет.

Основываясь на этих закономерностях, исследователи подсчитали, что, если бы не парниковые газы, примерно через 11 000 лет на Земле мог наступить бы еще один ледниковый период. Об этом пишет Scitechdaily.

Уточнения

Ледник — масса льда преимущественно атмосферного происхождения.

