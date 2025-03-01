Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Золото, которое мы видим на поверхности, долго оставалось загадкой для учёных. Оказывается, его гораздо больше, чем свинца, и оно скрывается глубоко в мантии Земли. Как оно попадает на поверхность? Открытие международной команды учёных может дать ответ на этот вопрос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Секрет серы

Главное открытие связано с серой, которая в определённом химическом состоянии помогает золоту "двигаться". Образующийся комплекс золото-трисульфид может удерживать золото в растворённом виде в магме, позволяя ему перемещаться в верхние слои Земли.

"Все действующие вулканы формируются над зонами субдукции или в них", — поясняет учёный Адам Саймон.

В этих местах, где одна тектоническая плита погружается под другую, условия идеальны для образования этого комплекса и подъёма золота.

Что это значит для добычи

Знание того, как и где золото поднимается, может революционизировать подходы к разведке полезных ископаемых. Учёные предлагают сосредоточиться на зонах субдукции, особенно вокруг Тихого океана, где такие процессы происходят на больших глубинах.

Применение новых данных может привести к более успешным поискам золота и других металлов.

Лабораторные эксперименты

В лабораториях учёные воспроизвели условия, похожие на вулканическую активность, и изучили, как золото взаимодействует с серой.

Полученные данные позволили создать термодинамическую модель, которая прогнозирует поведение золота при разных температурах и давлениях.

Взгляд в будущее

Исследования продолжаются. Учёные надеются, что их открытия помогут не только в поиске золота, но и дадут ключевые подсказки о внутренней структуре нашей планеты.

Ожидаются новые полевые исследования в регионах с действующими вулканами, что поможет ещё точнее изучить процесс миграции золота.

Уточнения

Се́ра (химический символ — S, от лат. sulpur, sulphur, sulfur) — химический элемент Д. И. Менделеева с атомным номером 16. Простое вещество сера - это светло-жёлтый порошкообразный неметалл, относится к халькогенам.

