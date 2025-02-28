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Тектоническое затишье: как скоро восстановится жизнь на Санторини

4:30
Наука

Ослабление тектонической активности за последний период вызвало волну позитивных настроений среди обитателей Санторини. Местное население всё больше верит в скорое возобновление привычного уклада, существовавшего до начала подземных колебаний 26 января.

Санторини, Греция
Фото: https://www.flickr.com/photos/31176607@N05/51962606117/ by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Санторини, Греция

Эксперты в области сейсмологии, геологии и вулканологии не прекращают свои научные изыскания, обогатившись свежими измерениями. До недавнего времени приборы для регистрации колебаний земной коры были установлены в стратегически важных локациях архипелага. Профессор Костас Папазахос вместе со своей научной командой недавно завершил монтаж сейсмографа в районе Кристиана. В социальных сетях он выразил глубокую признательность греческим пожарным службам, авиаторам вертолёта, доставившим оборудование, а также коллегам из различных университетов, оказавшим неоценимую поддержку в проведении операции.

Госпожа Эви Номику сообщила о совместной работе учёных Афинского национального университета с немецкими специалистами. При содействии программы Santory, осуществляющей наблюдение за вулканами Санторини, они разместили инновационные подводные сейсмографы в кальдере. Цель этой инициативы — зафиксировать даже незначительные колебания морского дна, где уровень шума существенно ниже. Полученные данные передаются в Национальную обсерваторию Афин для дальнейшего анализа. Она подчеркнула важность продолжения исследований и проведения новых океанографических экспедиций, отметив непрерывность мониторинга вулканов специалистами.

Одновременно с этим Афинский университет аккумулирует информацию об оползнях на Санторини. Одна из приоритетных задач связана с обеспечением безопасности жителей и гостей острова на склоновых участках. Недавно профессор Манолис Василакис совместно с докторантами Эвелиной Котси и Алики Консолаки из Лаборатории дистанционного зондирования посетили Санторини для сбора информации с использованием специализированной аппаратуры ближнего дистанционного зондирования, необходимой для формирования детализированных трёхмерных моделей высокой точности.

В процессе исследований задействуются беспилотные летательные аппараты, оснащённые высокоточными камерами и LiDAR-датчиками, производящие съёмку крутых склонов с историей оползневой активности. Созданные цифровые модели послужат фундаментом для программного обеспечения, моделирующего камнепады, что позволит оценить необходимость модернизации существующих защитных сооружений.

Под пристальным вниманием специалистов находятся территории Палео Лименас, Аммуди, Армени, Корфос и Афиниос. Ежесуточно собираются тысячи аэрофотоснимков и миллионы точек данных с бортовых LiDAR-датчиков.

По оценкам научного сообщества, интенсивность сейсмической активности продолжает плавно снижаться как по количеству ежедневных толчков, так и по их максимальной мощности. Эпицентр подземных толчков остаётся в той же очаговой зоне, преимущественно в юго-западном направлении от Анидроса, причём с 15 февраля не зарегистрировано новых микросейсмических всплесков.

Согласно имеющейся информации, профильные комитеты по оценке сейсмических и вулканических рисков, вероятно, порекомендуют возобновить работу учебных заведений на островах Санторини и Аморгос после Чистого понедельника, что ознаменует поэтапное восстановление экономической и социальной активности на архипелаге.

Параллельно с этим в ближайшее время стартуют работы по обустройству эвакуационных портов, как было ранее предусмотрено на случай чрезвычайных ситуаций. Глава Санторини Никос Зорзос проинформировал общественность о завершении исследования по созданию аварийных ворот во Влихаде. Проект финансируется Министерством гражданской защиты и будет реализован компанией MOMKA. Предполагаемый срок завершения работ — около десяти месяцев с момента их начала. Одновременно продолжается изучение возможности строительства второго эвакуационного выхода в зоне Акра Колумбос на северо-восточном побережье острова.

Уточнения

Сейсмология — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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