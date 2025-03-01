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Уникальная находка: древний грызун, который пережил ледниковые периоды

Наука

В Теннесси палеонтологи сделали удивительное открытие — окаменелость гигантской белки-летяги, исчезнувшей в период похолодания климата. Эта находка была сделана на месте раскопок Серых окаменелостей — знаменитого месторождения древних останков животных.

белка-летяга с острова Ява и соседних островов
Фото: Wikimedia Commons by Curtis, John; Daniell, William; Horsfield, Thomas; Hullmandel, Charles Joseph; Pelletier, A.; Taylor, W. is licensed under Biodiversity Heritage Library
белка-летяга с острова Ява и соседних островов

Исследователи установили, что гигантская белка-летяга достигала размеров современной домашней кошки и весила около трёх фунтов (1,4 кг). Благодаря своей проворности, она легко перемещалась по деревьям, что давало ей преимущество в поиске пищи и защите от хищников. Открытие стало настоящей сенсацией, так как ранее представители рода Miopetaurista были известны только на территории Евразии.

Исследование останков было опубликовано в Journal of Mammalian Evolution. Палеонтологи выяснили, что гигантские белки-летяги были ближайшими родственниками современных видов, обитающих в Японии, Китае и Индонезии.

При более теплом климате около 5 миллионов лет назад они смогли пересечь Берингов сухопутный мост и попасть в Северную Америку. Однако ледниковые периоды ограничили их ареал до более теплых регионов, таких как Флорида. Несмотря на суровые изменения в климате, последний представитель рода Miopetaurista в Америке существовал значительно дольше, чем его евразийские сородичи.

Раскопки в Серых окаменелостях ведутся уже 25 лет и продолжают приносить новые открытия. Исследования возглавляет Центр передового опыта в области палеонтологии имени Дона Сандквиста.

Гигантская белка-летяга — очередная находка, подтверждающая, что Северная Америка в далеком прошлом была домом для уникальных видов, связь которых с другими регионами планеты только начинает раскрываться.

Уточнения

Теннесси́ — штат на востоке США, один из так называемых штатов Юго-Восточного Центра. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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