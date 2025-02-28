Битва за выживание: в космосе нашли звёзд, пожирающих друг друга

Астрономы зафиксировали необычное явление в космосе: звёздную систему, где объекты буквально "пожирают" друг друга. Это открытие, сделанное с помощью телескопа Einstein Probe, переворачивает представления учёных о таких системах.
Исследователи обнаружили мощную рентгеновскую вспышку в Малом Магеллановом Облаке — спутниковой галактике Млечного Пути. Источником оказался дуэт из Be-звезды и белого карлика, которые ведут сложную "игру" с материей. Поочерёдно они отбирают вещество друг у друга, что ранее считалось невозможным.
Be-звёзды — горячие и массивные, но их век недолог, всего около 20 миллионов лет. Белые карлики, напротив, рождаются спустя миллиарды лет эволюции звёзд. Как же эти два объекта оказались в одной системе?
Учёные предполагают, что изначально там существовали две звезды — 6 и 8 солнечных масс. Сначала погибла более тяжёлая, превратилась в гиганта и начала "подкармливать" меньшую. В результате более лёгкая звезда выросла до 12 солнечных масс, а бывший гигант сжался до белого карлика.
Теперь белый карлик перехватывает материю у Be-звезды, что привело к мощному термоядерному взрыву, зафиксированному Einstein Probe. Этот процесс кардинально изменил судьбу системы. Обычно такие звёзды превращаются в белых карликов, но здесь всё иначе: Be-звезда, вероятно, взорвётся сверхновой.
Судьба белого карлика тоже остаётся под вопросом. Если он наберёт 1,44 солнечной массы, то произойдёт вспышка сверхновой типа Ia. Однако если первой взорвётся Be-звезда, карлик, возможно, переживёт катастрофу.
Учёные намерены продолжить наблюдения за этой уникальной парой, чтобы понять, какой из сценариев станет реальностью.
Бе́лые ка́рлики - звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.
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