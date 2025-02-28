Асфальт будущего: самовосстановление без вмешательства

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Ученые из Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона создали инновационный асфальт, который "заживляет" повреждения самостоятельно благодаря биомассе и технологиям искусственного интеллекта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Асфальт

Как это работает

Главная причина разрушения дорожного покрытия — старение битума, который со временем теряет эластичность, затвердевает и начинает трескаться. Чтобы устранить этот недостаток, исследователи внедрили в асфальт микроскопические споры растительного происхождения, наполненные переработанными маслами. Когда на поверхности образуется трещина, споры разрываются, высвобождая масло, которое заполняет повреждение и восстанавливает структуру покрытия.

Испытания и перспективы

Лабораторные тесты показали, что новый материал способен устранять небольшие повреждения менее чем за час. Это стало возможным благодаря естественным процессам заживления, которые ученые подсмотрели в живой природе. Они уверены, что массовое внедрение этой технологии поможет значительно снизить расходы на ремонт дорог и улучшить их качество.

Экологическая выгода

Разработка не только продлевает срок службы асфальта, но и делает его более экологичным. Производство традиционного дорожного покрытия сопровождается значительными выбросами углерода, а использование биомассы в составе нового материала позволяет сократить углеродный след и уменьшить зависимость от нефти.

Когда ждать на дорогах

Пока технология находится на стадии доработки и требует тестирования перед промышленным внедрением. Однако ученые уверены: в будущем самовосстанавливающийся асфальт может полностью изменить подход к строительству дорог и избавить нас от вечной проблемы выбоин.

Уточнения

Асфа́льт (др.-греч. ἄσφαλτος "горная смола", "асфальт") — горная, минеральная смола (историческое название — "иудейская смола"), представляющая собой чёрное или чёрно-бурое, сильно блестящее вещество, плавящееся при 100 °C, растворимое в терпентинном масле, нефти и бензине.

