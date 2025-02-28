Ультраобработанные продукты старят быстрее, чем время

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди, которые регулярно употребляют ультраобработанные продукты, биологически старше своего реального возраста. Исследование, проведенное экспертами из Исследовательского отделения эпидемиологии и проиллюстрации I. R. C.C.S. Neuromed в Поццилли, выявило связь между питанием и ускоренным старением на клеточном уровне.

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В исследовании, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, участвовали более 22 тысяч человек из программы Moli-sani Study.

Проанализировано более 30 биомаркеров крови, чтобы определить биологический возраст испытуемых.

Выяснилось, что чем больше ультраобработанных продуктов в рационе, тем выше биологический возраст.

Что такое ультраобработанные продукты?

Это продукты, подвергшиеся интенсивной промышленной переработке, с добавлением искусственных компонентов, таких как:

Гидролизованные белки, мальтодекстрины, трансжиры.

Красители, консерванты, антиоксиданты, усилители вкуса, подсластители.

Примеры таких продуктов:

Упакованные снеки и сладкие напитки.

Фруктовые йогурты и сухие завтраки.

Хлеб массового производства и мясные альтернативы.

Эти продукты содержат много сахара, соли и вредных жиров.

Индустриальная обработка разрушает структуру пищи, снижая количество питательных веществ и клетчатки.

Упаковка в пластик может приводить к переносу токсичных веществ в еду.

Учёные подчеркивают, что необходимо пересмотреть рекомендации по питанию. Даже продукты, которые кажутся полезными, могут быть ультрапереработанными. Важно учитывать не только состав, но и степень их обработки, делая осознанный выбор в пользу натуральных и минимально обработанных продуктов.

Уточнения

Па́тока (декстринмальтоза, мальтодекстрин) — продукт неполного кислотного (разбавленными кислотами) или ферментативного гидролиза крахмала.



Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».

