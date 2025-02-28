Ультраобработанные продукты старят быстрее, чем время

Люди, которые регулярно употребляют ультраобработанные продукты, биологически старше своего реального возраста. Исследование, проведенное экспертами из Исследовательского отделения эпидемиологии и проиллюстрации I. R. C.C.S. Neuromed в Поццилли, выявило связь между питанием и ускоренным старением на клеточном уровне.
В исследовании, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, участвовали более 22 тысяч человек из программы Moli-sani Study.
Проанализировано более 30 биомаркеров крови, чтобы определить биологический возраст испытуемых.
Выяснилось, что чем больше ультраобработанных продуктов в рационе, тем выше биологический возраст.
Что такое ультраобработанные продукты?
Это продукты, подвергшиеся интенсивной промышленной переработке, с добавлением искусственных компонентов, таких как:
Примеры таких продуктов:
Учёные подчеркивают, что необходимо пересмотреть рекомендации по питанию. Даже продукты, которые кажутся полезными, могут быть ультрапереработанными. Важно учитывать не только состав, но и степень их обработки, делая осознанный выбор в пользу натуральных и минимально обработанных продуктов.
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