Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огуречная арифметика: сколько зелёных друзей поместится на 1 м² без огородных войн
В Великобритании каждый пятый врач общей практики планирует сменить профессию
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Осень и весна — время пауков: как избежать их нашествия в доме
Безопасность на дорогах начинается с автошколы: новый рейтинг в помощь начинающим водителям
Стыд и растерянность — реакция посла Украины на перфоманс Зеленского в Белом доме
Соглашению не бывать — США и Украина отменили подписание документа о редкоземельных металлах
Простое решение для чистого аэрогриля: хлеб против жира
Юра Борисов рассказал о популярном среди россиян фастфуде в эфире британского шоу

Ультраобработанные продукты старят быстрее, чем время

1:59
Наука

Люди, которые регулярно употребляют ультраобработанные продукты, биологически старше своего реального возраста. Исследование, проведенное экспертами из Исследовательского отделения эпидемиологии и проиллюстрации I. R. C.C.S. Neuromed в Поццилли, выявило связь между питанием и ускоренным старением на клеточном уровне.

Разноцветные напитки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разноцветные напитки

В исследовании, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, участвовали более 22 тысяч человек из программы Moli-sani Study.

Проанализировано более 30 биомаркеров крови, чтобы определить биологический возраст испытуемых.

Выяснилось, что чем больше ультраобработанных продуктов в рационе, тем выше биологический возраст.

Что такое ультраобработанные продукты?

Это продукты, подвергшиеся интенсивной промышленной переработке, с добавлением искусственных компонентов, таких как:

  • Гидролизованные белки, мальтодекстрины, трансжиры.
  • Красители, консерванты, антиоксиданты, усилители вкуса, подсластители.

Примеры таких продуктов:

  • Упакованные снеки и сладкие напитки.
  • Фруктовые йогурты и сухие завтраки.
  • Хлеб массового производства и мясные альтернативы.

  • Эти продукты содержат много сахара, соли и вредных жиров.
  • Индустриальная обработка разрушает структуру пищи, снижая количество питательных веществ и клетчатки.
  • Упаковка в пластик может приводить к переносу токсичных веществ в еду.

Учёные подчеркивают, что необходимо пересмотреть рекомендации по питанию. Даже продукты, которые кажутся полезными, могут быть ультрапереработанными. Важно учитывать не только состав, но и степень их обработки, делая осознанный выбор в пользу натуральных и минимально обработанных продуктов.

Уточнения

Па́тока (декстринмальтоза, мальтодекстрин) — продукт неполного кислотного (разбавленными кислотами) или ферментативного гидролиза крахмала.

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Красота и стиль
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет Аудио 
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Стыд и растерянность — реакция посла Украины на перфоманс Зеленского в Белом доме
Соглашению не бывать — США и Украина отменили подписание документа о редкоземельных металлах
Простое решение для чистого аэрогриля: хлеб против жира
Юра Борисов рассказал о популярном среди россиян фастфуде в эфире британского шоу
Окрашивание после 70: секреты оттенков, которые не старят, а освежают
Выйди отсюда — Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Этот трюк от шеф-поваров поможет приготовить картошку фри с хрустящей корочкой
Он уничтожил себя в глазах американцев — Маск прокомментировал ситуацию с Зеленским
Увольнения продолжаются: В США уволили более 880 сотрудников управления океанических и атмосферных исследований
Актёр Янковский показал редкое совместное фото с сыном: восторг!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.