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Учёные создали тест-систему для определения рака на ранней стадии

1:25
Наука

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали уникальную тест-систему, предназначенную для раннего выявления различных социально-значимых заболеваний, включая онкологические.

Лабораторная мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лабораторная мышь

Как сообщили исследователи, этот инструмент позволит проводить диагностику на основе стандартного анализа крови, выполняемого во время медицинских осмотров. Информацию об этом предоставила пресс-служба Минобрнауки России через РИА Новости.

В качестве маркеров онкологических заболеваний выступают метаболиты, имеющие разнообразное происхождение, такие как липиды, витамины и аминокислоты. При прогрессировании рака уровень этих маркеров повышается, что дает возможность выявить болезнь, однако это осложняет дальнейшее лечение.

Как уточнили эксперты из УрФУ, новая тест-система отличается высокой надежностью за счет анализа изменений молекулярных биомаркеров и превосходит существующие методы. Она позволяет не только обнаруживать заболевания, но также оценивать их тяжесть и определять тип. Оригинальная методика подготовки образцов для хроматографического анализа и подход к идентификации специфических метаболитов с помощью биоинформационного анализа были разработаны на основании опытов с животными, имеющими индуцированный иммунодефицит.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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