Учёные создали тест-систему для определения рака на ранней стадии

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали уникальную тест-систему, предназначенную для раннего выявления различных социально-значимых заболеваний, включая онкологические.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лабораторная мышь

Как сообщили исследователи, этот инструмент позволит проводить диагностику на основе стандартного анализа крови, выполняемого во время медицинских осмотров. Информацию об этом предоставила пресс-служба Минобрнауки России через РИА Новости.

В качестве маркеров онкологических заболеваний выступают метаболиты, имеющие разнообразное происхождение, такие как липиды, витамины и аминокислоты. При прогрессировании рака уровень этих маркеров повышается, что дает возможность выявить болезнь, однако это осложняет дальнейшее лечение.

Как уточнили эксперты из УрФУ, новая тест-система отличается высокой надежностью за счет анализа изменений молекулярных биомаркеров и превосходит существующие методы. Она позволяет не только обнаруживать заболевания, но также оценивать их тяжесть и определять тип. Оригинальная методика подготовки образцов для хроматографического анализа и подход к идентификации специфических метаболитов с помощью биоинформационного анализа были разработаны на основании опытов с животными, имеющими индуцированный иммунодефицит.