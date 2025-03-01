Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вода может замедлить пищеварение и вызвать тяжесть в животе
Как получать больше урожая, работая меньше: дачные хитрости на весь сезон
Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования
Секрет стройной фигуры: кофе с корицей — работает ли это
Как часто нужно стирать защитку для матраса? Узнайте, почему это важно
7 часов сна против стресса: простой способ победить лишний вес
Секрет борьбы с диабетом: кофе без сахара доказал свою эффективность
Золотые горы: как превратить высокую зарплату в достойную пенсию — считаем баллы
Брокколи помогает против рака и диабета, но только если его готовить так

Мозг выдаст все: новый метод Q-анализа раскрывает тайны депрессии

1:29
Наука

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта разработали новый математический подход — Q-анализ, который направлен на диагностику клинической депрессии. Они уверены, что данный метод сможет создать более точные способы диагностики и разработать индивидуализированные подходы к лечению, как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки России.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Специалисты из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта выяснили, что у пациентов с выраженным депрессивным расстройством функциональные сети мозга функционируют по-другому по сравнению со здоровыми людьми.

Функциональные сети представляют собой совокупность участков мозга, которые взаимодействуют друг с другом для выполнения определенных задач. Эти сети играют ключевую роль в разнообразных когнитивных и эмоциональных процессах, включая память, внимание, принятие решений и настроение. Их работа обеспечивает согласованность и координацию в деятельности мозга, передает РИА Новости.

Впервые для анализа большого депрессивного расстройства был применен передовой математический метод — Q-анализ. В отличие от традиционных подходов, которые исследуют только двусторонние связи между двумя участками мозга, Q-анализ предоставляет возможность изучать взаимодействия групп, где одновременно участвуют три или более области.

 

 

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Как получать больше урожая, работая меньше: дачные хитрости на весь сезон
Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования
Секрет стройной фигуры: кофе с корицей — работает ли это
Как часто нужно стирать защитку для матраса? Узнайте, почему это важно
7 часов сна против стресса: простой способ победить лишний вес
Секрет борьбы с диабетом: кофе без сахара доказал свою эффективность
Золотые горы: как превратить высокую зарплату в достойную пенсию — считаем баллы
Брокколи помогает против рака и диабета, но только если его готовить так
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.