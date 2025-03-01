Мозг выдаст все: новый метод Q-анализа раскрывает тайны депрессии

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта разработали новый математический подход — Q-анализ, который направлен на диагностику клинической депрессии. Они уверены, что данный метод сможет создать более точные способы диагностики и разработать индивидуализированные подходы к лечению, как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain депрессия

Специалисты из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта выяснили, что у пациентов с выраженным депрессивным расстройством функциональные сети мозга функционируют по-другому по сравнению со здоровыми людьми.

Функциональные сети представляют собой совокупность участков мозга, которые взаимодействуют друг с другом для выполнения определенных задач. Эти сети играют ключевую роль в разнообразных когнитивных и эмоциональных процессах, включая память, внимание, принятие решений и настроение. Их работа обеспечивает согласованность и координацию в деятельности мозга, передает РИА Новости.

Впервые для анализа большого депрессивного расстройства был применен передовой математический метод — Q-анализ. В отличие от традиционных подходов, которые исследуют только двусторонние связи между двумя участками мозга, Q-анализ предоставляет возможность изучать взаимодействия групп, где одновременно участвуют три или более области.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

