Современные исследования показывают, что продолжительность сна в индустриальных обществах выше, чем у представителей небольших неиндустриальных сообществ. Несмотря на распространённое мнение о том, что технологии сокращают время отдыха, научные данные говорят об обратном.
Анализ 54 научных работ подтвердил, что жители традиционных обществ спят меньше по сравнению с населением развитых стран. Лила Маккиннон, исследовательница из Торонтского университета, отмечает: хотя жители Канады и США часто жалуются на недостаток сна, объективные данные не подтверждают значительного сокращения его продолжительности.
Принято считать, что телевизоры, смартфоны и другие гаджеты уменьшают время сна, но исследования этого не доказывают. Методы мониторинга, включая отслеживание мозговых волн и данные с носимых устройств, не выявили существенного снижения сна в последние десятилетия.
Глобальный обзор 168 исследований, проведённый в 2016 году, не обнаружил существенного сокращения продолжительности сна за последние 50 лет. Это опровергает распространённый миф о том, что индустриальное развитие и технологии привели к хроническому недосыпу.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.