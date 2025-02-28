Пора перестать винить свой телефон: как на самом деле спят современные люди — учёные сделали шокирующее открытие

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные исследования показывают, что продолжительность сна в индустриальных обществах выше, чем у представителей небольших неиндустриальных сообществ. Несмотря на распространённое мнение о том, что технологии сокращают время отдыха, научные данные говорят об обратном.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Анализ 54 научных работ подтвердил, что жители традиционных обществ спят меньше по сравнению с населением развитых стран. Лила Маккиннон, исследовательница из Торонтского университета, отмечает: хотя жители Канады и США часто жалуются на недостаток сна, объективные данные не подтверждают значительного сокращения его продолжительности.

Принято считать, что телевизоры, смартфоны и другие гаджеты уменьшают время сна, но исследования этого не доказывают. Методы мониторинга, включая отслеживание мозговых волн и данные с носимых устройств, не выявили существенного снижения сна в последние десятилетия.

Глобальный обзор 168 исследований, проведённый в 2016 году, не обнаружил существенного сокращения продолжительности сна за последние 50 лет. Это опровергает распространённый миф о том, что индустриальное развитие и технологии привели к хроническому недосыпу.