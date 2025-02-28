Комфорт против природы: почему индустриальные страны сталкиваются с нарушением биоритмов

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Новое исследование выявило любопытную закономерность: жители развитых индустриальных стран спят дольше и качественнее, чем люди, живущие в менее развитых обществах. Однако, несмотря на это, их естественные биологические циклы оказываются значительно более нарушенными.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Работа, результаты которой были представлены в среду, ставит под сомнение распространенный тезис о том, что технологическая зависимость неизбежно приводит к сокращению сна. В то же время, исследователи подтвердили негативное влияние других факторов современной жизни — в частности, недостатка естественного света и частого взаимодействия с экранами гаджетов, излучающими синий свет. Анализ данных, собранных за период с 1967 по 2022 год в 21 стране мира, позволил прийти к интересным выводам.

Оказалось, что жители индустриально развитых стран в среднем спят на 45 минут дольше каждую ночь, достигая чуть более семи часов сна. Кроме того, эффективность сна у них выше на 14%: они чаще пребывают в состоянии полноценного сна, а не просто проводят время в кровати.

Однако результаты изучения циркадных ритмов показывают тревожную тенденцию. Учёные выявили четкую взаимосвязь между уровнем индустриализации общества и ухудшением естественных биологических ритмов человека. Нарушения циркадных циклов способны вызвать целый ряд медицинских проблем, включая развитие воспалительных процессов и снижение секреции мелатонина — гормона, регулирующего сон.

Эксперты поясняют, что жители стран с развитой промышленностью получают многочисленные преимущества, обусловленные комфортными условиями сна: климат-контролем, удобными матрасами и качественным постельным бельём. Вместе с тем, они значительно чаще подвергаются воздействию искусственного освещения, начиная от фонарей на улицах и заканчивая экранами мобильных устройств. Именно это и приводит к сбоям в их биологических часах.

По словам руководителя исследования Дэвида Сэмсона, индустриально развитые общества должны сохранять достигнутый благодаря технологиям комфорт сна. Однако им следует приложить дополнительные усилия для гармонизации циркадных ритмов с природной средой. Одним из решений может стать биомиметический подход: например, создание условий яркого освещения по утрам и постепенное повышение температуры в помещении, аналогичное естественным изменениям солнечного света.

Малкольм фон Шанц, эксперт по хронобиологии из Нортумбрийского университета, считает, что жилые дома будущего будут специально оборудованы для поддержания циркадных ритмов человека. Он предполагает, что окна таких домов, подобно иллюминаторам современных самолётов, смогут автоматически изменять прозрачность. Таким образом, они будут пропускать определённый спектр света — например, синий свет — заранее, помогая жильцам естественным образом просыпаться.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

