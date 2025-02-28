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Аппарат NASA пропал по пути к Луне, но внезапно подал призрачный сигнал — что это значит

1:30
Наука

НАСА отправило в космос "Лунного первопроходца" на борту ракеты SpaceX Falcon 9 26 февраля. Это небольшое исследовательское устройство, созданное в рамках программы SIMPLEx, предназначено для изучения воды на Луне. Однако миссия столкнулась с неожиданными трудностями.

Орбитальный аппарат для исследования Луны
Фото: Wikimedia Commons by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орбитальный аппарат для исследования Луны

Сразу после выхода на связь в 17:13 по тихоокеанскому времени специалисты NASA зафиксировали проблемы с энергоснабжением. К утру четверга связь с аппаратом полностью исчезла. Спустя несколько часов его передатчик подал короткий сигнал, но стабильное соединение так и не было восстановлено.

Сейчас инженеры НАСА вместе с командами наземных станций пытаются вернуть управление аппаратом. Они анализируют неполадки в энергосистеме и рассматривают возможные способы устранения сбоя. Успех этой операции позволит продолжить миссию, которая имеет большое значение для будущих лунных исследований.

"Лунный первопроходец" оснащён передовыми приборами HVM3 и LTM, которые предназначены для обнаружения и изучения водных запасов на Луне. Эти данные помогут НАСА в подготовке пилотируемых миссий и разработке методов использования лунных ресурсов.

Несмотря на технические сложности, аппарат продолжает движение к лунной орбите, а специалисты НАСА не оставляют попыток его вернуть.

 

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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