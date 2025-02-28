Думать ясно: скорость ходьбы как индикатор когнитивных способностей

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно научным исследованиям, существует связь между скоростью ходьбы и уровнем интеллекта. В течение 40 лет ученые отслеживали группу из примерно 1000 человек, пытаясь найти корреляцию между скоростью ходьбы и когнитивными способностями, а также процессами старения.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Результаты МРТ-сканирования показали интересные закономерности. Эксперты обнаружили, что люди с медленной скоростью ходьбы склонны к более быстрому умственному старению, имеют ослабленные когнитивные способности и, как правило, более низкий уровень интеллекта. Кроме того, у них был обнаружен меньший объем мозга, что может указывать на повышенный риск развития деменции. Исследование также показало, что любители пеших прогулок часто находятся в худшем физическом состоянии, характеризующемся слабыми легкими, зубами и иммунной системой.

Однако самым примечательным открытием стало то, что нейрокогнитивные тесты, проведенные в детстве, позволяли почти точно предсказать, кто из участников станет медленно ходить в пожилом возрасте. Тесты, проведенные в возрасте 3 лет, оценивали уровень интеллекта, понимание языка, толерантность к фрустрации, двигательные навыки и контроль эмоций. Эти результаты позволили предсказать скорость ходьбы участников в возрасте 45 лет. Это открытие говорит о том, что уже в детском возрасте можно определить потенциальную скорость ходьбы ребенка и на ранних стадиях оценить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Преимущества ходьбы часто недооцениваются, но на самом деле регулярная и быстрая ходьба может принести значительную пользу здоровью. Ранее было отмечено, что небольшая прогулка после еды может быть полезной для стабилизации уровня сахара в крови, а прогулка на природе также может быть полезна для психического состояния.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

