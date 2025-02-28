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Облака, пар и жар: учёные обнаружили необычную экзопланету Куанко

Адская жара и вечная ночь: учёные исследовали уникальную планету Куанко
1:37
Наука

При температуре, достигающей почти 2000°C, и замкнутой орбите — одна сторона планеты обращена к жару звезды, в то время как другая остается в тени. Планета относится к классу «Горячий Нептун».

Планета типа «Горячий Нептун»
Фото: Веб-сайт НАСА
Планета типа «Горячий Нептун»

Последние наблюдения космического телескопа "Джеймс Уэбб" проливают свет на этот необычный мир: обнаружены мощные ветры, облака и следы водяного пара. Эти данные позволяют получить представление о погодных условиях далеких экзопланет.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" позволил поближе рассмотреть LTT 9779 b. Одна сторона которой постоянно находится при дневном свете, в то время как другая остается в постоянной темноте.

Несмотря на эти суровые условия, на дневной стороне планеты есть отражающие облака, особенно в ее более прохладном западном полушарии. Это создает резкий контраст с более жаркой, безоблачной восточной стороной. Открытие сделали ученые под руководством Луи-Филиппа Куломба.

Ученые предполагают, что неравномерное распределение тепла и облаков обусловлено мощными восточными ветрами, которые разносят тепло по планете. Эти результаты помогают усовершенствовать модели, описывающие перенос тепла по планете.

В ходе исследования также был обнаружен водяной пар в атмосфере, что дало важные сведения о составе планеты и процессах, которые управляют ее погодными условиями. Об этом пишет Scitechdaily.

Уточнения

Горячий нептун — класс экзопланет, к которому относятся планеты с массой около массы Урана или Нептуна, которые расположены близко к своей звезде.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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