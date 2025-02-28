Облака, пар и жар: учёные обнаружили необычную экзопланету Куанко

При температуре, достигающей почти 2000°C, и замкнутой орбите — одна сторона планеты обращена к жару звезды, в то время как другая остается в тени. Планета относится к классу «Горячий Нептун».
Последние наблюдения космического телескопа "Джеймс Уэбб" проливают свет на этот необычный мир: обнаружены мощные ветры, облака и следы водяного пара. Эти данные позволяют получить представление о погодных условиях далеких экзопланет.
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" позволил поближе рассмотреть LTT 9779 b. Одна сторона которой постоянно находится при дневном свете, в то время как другая остается в постоянной темноте.
Несмотря на эти суровые условия, на дневной стороне планеты есть отражающие облака, особенно в ее более прохладном западном полушарии. Это создает резкий контраст с более жаркой, безоблачной восточной стороной. Открытие сделали ученые под руководством Луи-Филиппа Куломба.
Ученые предполагают, что неравномерное распределение тепла и облаков обусловлено мощными восточными ветрами, которые разносят тепло по планете. Эти результаты помогают усовершенствовать модели, описывающие перенос тепла по планете.
В ходе исследования также был обнаружен водяной пар в атмосфере, что дало важные сведения о составе планеты и процессах, которые управляют ее погодными условиями. Об этом пишет Scitechdaily.
Горячий нептун — класс экзопланет, к которому относятся планеты с массой около массы Урана или Нептуна, которые расположены близко к своей звезде.
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