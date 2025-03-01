Как найти клад в XXI веке: хитрые технологии и немного удачи — вам стоит попробовать

5:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Кладоискательство — одно из самых захватывающих и таинственных увлечений, с которым человечество связано на протяжении тысячелетий. Египетские расхитители гробниц, царские особы, авантюристы и целые крестьяне… все они искали бесхозные сокровища. А сегодня археологи тоже продолжают искать клады, но уже во славу науки, пытаясь раскрыть тайны прошлого. Давайте попробуем взглянуть на это загадочное занятие с разных углов — научного, исторического и юридического.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сокровище

Сколько сокровищ скрыто под землей

Слово "клад" происходит от глагола "класть" и в старину обозначало не только драгоценности, но и любой предмет, который был спрятан хозяином. Согласно "Толковому словарю живого великорусского языка" Владимира Даля, клад — это деньги и ценности, скрытые в земле. Финансово-кредитный энциклопедический словарь определяет клад как "ценности, зарытые в землю или спрятанные другим способом, собственник которых не может быть найден или утратил на них права".

Американские ученые подсчитали, что под землей скрыто сотни тысяч кладов, включая более 300 тонн золота и в десятки раз больше серебра. Каждый человек на Земле может рассчитывать в среднем на 60 граммов золота и 2,5 кг серебра.

Люди всегда пытались сохранить свои богатства, скрывая их от чужих глаз. В России, например, использовали специальные сосуды, такие как кубышки — маленькие горшочки с узким горлом, которые надежно сохраняли деньги от влаги и давления. Такие сосуды использовались для того, чтобы деньги остались в целости и сохранности.

Древнейшее кладоискательство

Одними из первых кладоискателей можно назвать египетских грабителей гробниц. В 1935 году археологи нашли папирус, который описывал одно из самых старых уголовных дел, связанное с грабителями могил. Чтобы защитить царские усыпальницы, фараоны заставляли строить охрану, но это не останавливало злоумышленников. Например, пирамида Джосера, построенная около 2670 года до н. э., была разграблена всего через 50 лет после своего возведения.

Любовь к поискам сокровищ была и у русских крестьян. В XVII веке в Сибири распространился "бугор", промысел по раскопкам древних курганов. И количество кладоискателей в Сибири было не меньше, чем охотников за соболями.

Даже российские цари не оставались равнодушными к поиску кладов. Царь Иван Грозный, например, сам нашел клад, замурованный в стене Софийского собора в Новгороде. Екатерина Алексеевна, сестра Петра I, тоже была увлечена поисками сокровищ и использовала для этого "ворожей", которые предсказывали места их нахождения.

Что такое клад с точки зрения науки

Когда мы слышим слово "клад", обычно представляем себе ящик с золотыми монетами или украшениями. Но для археологов клад — это не только драгоценности. Это может быть и орудие труда, оружие, утварь и другие предметы быта. Главный критерий для археологов — это намерение скрыть эти предметы от посторонних. Археологи определяют клады по нескольким признакам, например, когда предметы находят за пределами поселений, в емкостях или в местах, труднодоступных для поиска.

Интересно, что несмотря на все усилия ученых, более 90% старинных кладов находят случайно. Например, в 1959 году археологи в Могилеве искали клад, упомянутый в исторических источниках, но его нашли… сантехники при прокладке коммуникаций.

Как ищут клады сегодня

Современные технологии значительно упростили поиски кладов. Георадар позволяет исследовать грунт на глубину до 60 метров, и с его помощью можно найти предметы, которые раньше были бы недоступны для поиска. Микрокамеры и подводные металлоискатели дают возможность исследовать труднодоступные места, включая подводные территории.

Но как только клад найден, возникает следующий вопрос: что с ним делать?

Юридический аспект: что делать, если нашли клад

Если вы нашли клад, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, вы имеете право на половину его стоимости. Вторая половина клад должна быть передана государству. Однако бывают исключения: если клад найден на частной территории или представляет собой историческую ценность, то правила могут измениться. Важно помнить, что если клад имеет культурную или историческую ценность, его незаконное присвоение может привести к штрафам и даже тюремному заключению.

Уточнения

Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.

