Как один шоколадный батончик изменил будущее: история открытия микроволновки

Микроволновые печи давно стали незаменимым элементом на кухне, но знаете ли вы, как и кем был создан этот чудо-прибор? В этой статье мы раскроем захватывающую историю микроволновки, от случайного открытия до её повсеместного распространения.
Микроволновку изобрели по счастливой случайности, как и многие другие выдающиеся вещи. История этого устройства начинается в конце 1930-х годов, когда американскому физику Перси Спенсеру поручили руководство отделом производства силовых трубок в компании Raytheon, занимающейся военной радиотехникой.
Во время Второй мировой войны Raytheon активно разрабатывала военное оборудование, и компания переживала свою золотую эпоху. Благодаря Перси Спенсеру, который получил более 300 патентов, компания достигла невероятных успехов в своей сфере.
Однако, с окончанием войны пришел страх банкротства — ведь предприятия, работавшие на нужды армии, могли оказаться лишними. Чтобы избежать финансовых потерь и продолжать существовать в мирное время, Raytheon нуждалась в новых продуктах. И вот здесь в игру вступил Перси Спенсер.
Занимаясь радиолокационными исследованиями, Спенсер в 1944 году случайно обнаружил, что магнетрон, устройство, используемое в радарах, вызывает плавление шоколадного батончика в его кармане. Этот инцидент привел к неожиданному открытию, которое вскоре стало основой для изобретения микроволновки.
Он начал экспериментировать, поднося магнетрон к различным продуктам, и был потрясён результатом: зерна кукурузы превращались в попкорн, а сырые яйца — в маленькие взрывы. Это был момент, когда Спенсер понял, что технологии могут быть использованы не только для войны, но и для повседневной жизни.
Первая микроволновка была запатентована в 1945 году, и Raytheon, известная своими военными достижениями, стала производить кухонную технику.
Спенсер был не просто инженером, а настоящим примером американской мечты. Родившись в бедной семье и осиротев в раннем возрасте, он был вынужден работать с 12 лет, чтобы поддержать свою опекуншу. После нескольких лет работы на фабриках он получил возможность стать электриком на бумажном заводе, где начала развиваться его страсть к электричеству и электронике.
Этот интерес продолжал расти, и, после службы на флоте, Спенсер стал высококлассным специалистом в области радиотехники, с многочисленными знаниями в химии, физике и металлургии. Вскоре он был принят на работу в Raytheon, где и произошёл его главный успех.
Микроволновая печь использует электромагнитные волны для нагрева пищи. Эти волны заставляют молекулы воды, жиров и углеводов в пище вибрировать, что и создает тепло. Например, при разогреве пиццы микроволны, проходя через пищу, заставляют молекулы воды двигаться, выделяя тепло и нагревая продукт.
Микроволновки бывают разных типов:
Мощность микроволновой печи играет важную роль. Обычно она варьируется от 600 до 1200 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее готовится и разогревается пища. Однако, для простых задач, таких как разогрев, достаточно мощности от 700 до 900 Вт.
До 1970-х годов у людей возникали сомнения по поводу безопасности микроволновок. Вот несколько мифов, которые развенчаны:
При правильном использовании микроволновая печь абсолютно безопасна. Электромагнитные волны воздействуют только на молекулы внутри устройства и не выходят за его пределы.
При использовании микроволновки важно соблюдать несколько правил безопасности:
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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