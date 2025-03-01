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Как один шоколадный батончик изменил будущее: история открытия микроволновки

6:05
Наука

Микроволновые печи давно стали незаменимым элементом на кухне, но знаете ли вы, как и кем был создан этот чудо-прибор? В этой статье мы раскроем захватывающую историю микроволновки, от случайного открытия до её повсеместного распространения.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Как появилась микроволновка? История, полная неожиданностей

Микроволновку изобрели по счастливой случайности, как и многие другие выдающиеся вещи. История этого устройства начинается в конце 1930-х годов, когда американскому физику Перси Спенсеру поручили руководство отделом производства силовых трубок в компании Raytheon, занимающейся военной радиотехникой.

Во время Второй мировой войны Raytheon активно разрабатывала военное оборудование, и компания переживала свою золотую эпоху. Благодаря Перси Спенсеру, который получил более 300 патентов, компания достигла невероятных успехов в своей сфере.

Однако, с окончанием войны пришел страх банкротства — ведь предприятия, работавшие на нужды армии, могли оказаться лишними. Чтобы избежать финансовых потерь и продолжать существовать в мирное время, Raytheon нуждалась в новых продуктах. И вот здесь в игру вступил Перси Спенсер.

Занимаясь радиолокационными исследованиями, Спенсер в 1944 году случайно обнаружил, что магнетрон, устройство, используемое в радарах, вызывает плавление шоколадного батончика в его кармане. Этот инцидент привел к неожиданному открытию, которое вскоре стало основой для изобретения микроволновки.

Он начал экспериментировать, поднося магнетрон к различным продуктам, и был потрясён результатом: зерна кукурузы превращались в попкорн, а сырые яйца — в маленькие взрывы. Это был момент, когда Спенсер понял, что технологии могут быть использованы не только для войны, но и для повседневной жизни.

Первая микроволновка была запатентована в 1945 году, и Raytheon, известная своими военными достижениями, стала производить кухонную технику.

Перси Спенсер — человек, который изобрел микроволновку

Спенсер был не просто инженером, а настоящим примером американской мечты. Родившись в бедной семье и осиротев в раннем возрасте, он был вынужден работать с 12 лет, чтобы поддержать свою опекуншу. После нескольких лет работы на фабриках он получил возможность стать электриком на бумажном заводе, где начала развиваться его страсть к электричеству и электронике.

Этот интерес продолжал расти, и, после службы на флоте, Спенсер стал высококлассным специалистом в области радиотехники, с многочисленными знаниями в химии, физике и металлургии. Вскоре он был принят на работу в Raytheon, где и произошёл его главный успех.

Как работает микроволновая печь

Микроволновая печь использует электромагнитные волны для нагрева пищи. Эти волны заставляют молекулы воды, жиров и углеводов в пище вибрировать, что и создает тепло. Например, при разогреве пиццы микроволны, проходя через пищу, заставляют молекулы воды двигаться, выделяя тепло и нагревая продукт.

Типы микроволновых печей

Микроволновки бывают разных типов:

  • Соло-печи - для простого разогрева.
  • Гриль - с функцией подрумянивания.
  • Конвекционные - для приготовления с хрустящей корочкой.

Какая мощность микроволновки лучше

Мощность микроволновой печи играет важную роль. Обычно она варьируется от 600 до 1200 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее готовится и разогревается пища. Однако, для простых задач, таких как разогрев, достаточно мощности от 700 до 900 Вт.

Мифы о микроволновках

До 1970-х годов у людей возникали сомнения по поводу безопасности микроволновок. Вот несколько мифов, которые развенчаны:

  • Микроволновки делают еду радиоактивной. Это ложь, ведь микроволновки используют неионизирующее излучение, которое не меняет атомы пищи.
  • Микроволновки уничтожают полезные вещества. На самом деле, излучение в микроволновке не изменяет химический состав пищи.
  • Микроволновки могут вызвать взрыв. Это тоже миф. Взрыв может случиться, если неправильно использовать устройство, например, нагревая яйца в скорлупе.

При правильном использовании микроволновая печь абсолютно безопасна. Электромагнитные волны воздействуют только на молекулы внутри устройства и не выходят за его пределы.

Меры предосторожности

При использовании микроволновки важно соблюдать несколько правил безопасности:

  • Используйте только подходящую посуду (стекло, керамика, пластик, предназначенный для микроволновок).
  • Не нагревайте герметичные контейнеры или яйца в скорлупе, чтобы избежать взрывов.
  • Регулярно очищайте печь и не включайте её пустой.

Интересные факты

  • Внук Перси Спенсера утверждает, что шоколадный батончик, растаявший в его кармане, был арахисовым.
  • Первая микроволновка весила 300 кг и стоила около $5000.
  • Популярность микроволновок в домашних хозяйствах начала расти только в 1980-х годах, когда японские компании начали выпускать более компактные модели.

Вопросы и ответы

  • Кто изобрел микроволновку? Перси Спенсер в 1945 году.
  • Где была изобретена микроволновка? В США, в штате Массачусетс.
  • Какая была первая модель микроволновки? Radarange, модель 1161.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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