Как один шоколадный батончик изменил будущее: история открытия микроволновки

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Микроволновые печи давно стали незаменимым элементом на кухне, но знаете ли вы, как и кем был создан этот чудо-прибор? В этой статье мы раскроем захватывающую историю микроволновки, от случайного открытия до её повсеместного распространения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Как появилась микроволновка? История, полная неожиданностей

Микроволновку изобрели по счастливой случайности, как и многие другие выдающиеся вещи. История этого устройства начинается в конце 1930-х годов, когда американскому физику Перси Спенсеру поручили руководство отделом производства силовых трубок в компании Raytheon, занимающейся военной радиотехникой.

Во время Второй мировой войны Raytheon активно разрабатывала военное оборудование, и компания переживала свою золотую эпоху. Благодаря Перси Спенсеру, который получил более 300 патентов, компания достигла невероятных успехов в своей сфере.

Однако, с окончанием войны пришел страх банкротства — ведь предприятия, работавшие на нужды армии, могли оказаться лишними. Чтобы избежать финансовых потерь и продолжать существовать в мирное время, Raytheon нуждалась в новых продуктах. И вот здесь в игру вступил Перси Спенсер.

Занимаясь радиолокационными исследованиями, Спенсер в 1944 году случайно обнаружил, что магнетрон, устройство, используемое в радарах, вызывает плавление шоколадного батончика в его кармане. Этот инцидент привел к неожиданному открытию, которое вскоре стало основой для изобретения микроволновки.

Он начал экспериментировать, поднося магнетрон к различным продуктам, и был потрясён результатом: зерна кукурузы превращались в попкорн, а сырые яйца — в маленькие взрывы. Это был момент, когда Спенсер понял, что технологии могут быть использованы не только для войны, но и для повседневной жизни.

Первая микроволновка была запатентована в 1945 году, и Raytheon, известная своими военными достижениями, стала производить кухонную технику.

Перси Спенсер — человек, который изобрел микроволновку

Спенсер был не просто инженером, а настоящим примером американской мечты. Родившись в бедной семье и осиротев в раннем возрасте, он был вынужден работать с 12 лет, чтобы поддержать свою опекуншу. После нескольких лет работы на фабриках он получил возможность стать электриком на бумажном заводе, где начала развиваться его страсть к электричеству и электронике.

Этот интерес продолжал расти, и, после службы на флоте, Спенсер стал высококлассным специалистом в области радиотехники, с многочисленными знаниями в химии, физике и металлургии. Вскоре он был принят на работу в Raytheon, где и произошёл его главный успех.

Как работает микроволновая печь

Микроволновая печь использует электромагнитные волны для нагрева пищи. Эти волны заставляют молекулы воды, жиров и углеводов в пище вибрировать, что и создает тепло. Например, при разогреве пиццы микроволны, проходя через пищу, заставляют молекулы воды двигаться, выделяя тепло и нагревая продукт.

Типы микроволновых печей

Микроволновки бывают разных типов:

Соло-печи - для простого разогрева.

- для простого разогрева. Гриль - с функцией подрумянивания.

- с функцией подрумянивания. Конвекционные - для приготовления с хрустящей корочкой.

Какая мощность микроволновки лучше

Мощность микроволновой печи играет важную роль. Обычно она варьируется от 600 до 1200 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее готовится и разогревается пища. Однако, для простых задач, таких как разогрев, достаточно мощности от 700 до 900 Вт.

Мифы о микроволновках

До 1970-х годов у людей возникали сомнения по поводу безопасности микроволновок. Вот несколько мифов, которые развенчаны:

Микроволновки делают еду радиоактивной. Это ложь, ведь микроволновки используют неионизирующее излучение, которое не меняет атомы пищи.

Это ложь, ведь микроволновки используют неионизирующее излучение, которое не меняет атомы пищи. Микроволновки уничтожают полезные вещества. На самом деле, излучение в микроволновке не изменяет химический состав пищи.

На самом деле, излучение в микроволновке не изменяет химический состав пищи. Микроволновки могут вызвать взрыв. Это тоже миф. Взрыв может случиться, если неправильно использовать устройство, например, нагревая яйца в скорлупе.

При правильном использовании микроволновая печь абсолютно безопасна. Электромагнитные волны воздействуют только на молекулы внутри устройства и не выходят за его пределы.

Меры предосторожности

При использовании микроволновки важно соблюдать несколько правил безопасности:

Используйте только подходящую посуду (стекло, керамика, пластик, предназначенный для микроволновок).

Не нагревайте герметичные контейнеры или яйца в скорлупе, чтобы избежать взрывов.

Регулярно очищайте печь и не включайте её пустой.

Интересные факты

Внук Перси Спенсера утверждает, что шоколадный батончик, растаявший в его кармане, был арахисовым.

Первая микроволновка весила 300 кг и стоила около $5000.

Популярность микроволновок в домашних хозяйствах начала расти только в 1980-х годах, когда японские компании начали выпускать более компактные модели.

Вопросы и ответы

Кто изобрел микроволновку? Перси Спенсер в 1945 году.

Перси Спенсер в 1945 году. Где была изобретена микроволновка? В США, в штате Массачусетс.

В США, в штате Массачусетс. Какая была первая модель микроволновки? Radarange, модель 1161.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

