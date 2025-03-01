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Магний растворяется в теле — и лечит: это открытие изменит лечение переломов навсегда

3:26
Наука

История применения металлов в медицине насчитывает столетия, и с каждым годом технологии открывают новые горизонты для лечения различных заболеваний.

металл
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
металл

Первые шаги в протезировании

Заменить утраченные части тела попытались ещё в древности. Самые старые известные "протезы" были найдены в Египте — это деревянный палец, который датируется примерно 950-710 годами до н. э. Он был составлен из двух частей и соединён кожаной нитью. Возможно, его использовали для захоронений, так как такие практики были характерны для древнего Египта.

Примерно в тот же период, около VI века до н. э., появилась первая попытка "протезирования" зубов. Археологи нашли череп с имплантатом, изготовленным из панциря мидии. В Древнем Риме появились более сложные зубные протезы, которые прикреплялись золотыми кольцами к здоровым зубам.

Протезирование металлами получило широкое распространение около III века н. э. Самый старый из найденных протезов ноги, сделанный из железа и бронзы, был обнаружен в Италии, в Калуе. Эта нога заменяла утрату ниже колена и была довольно тяжелой.

Современные разработки: от металлов к инновациям

В последнее время металлургия для медицины переживает революцию. Новые сплавы обладают невероятной прочностью, пластичностью, устойчивостью к коррозии и высокими биосовместимыми качествами. Это делает металлы идеальными для внутреннего применения: в стоматологии, ортопедии, а также для создания имплантов, стентов и протезов.

Особенно популярными стали титановые и танталовые сплавы, которые используются для лицевой хирургии, имплантации зубов и сосудистых операций. Современные технологии позволяют добавлять в титан такие элементы, как алюминий, олово, хром, железо и другие, чтобы улучшить его свойства.

Технологии, меняющие медицину

С развитием технологий появилась возможность создавать персонализированные имплантаты. В НИТУ МИСиС создана лаборатория, которая занимается исследованием сплавов с памятью формы, что позволяет создавать имплантаты, идеально подходящие конкретному пациенту. Эти разработки особенно важны для ортопедии и хирургии.

В лаборатории МИСиС также изучают инновационные материалы для эндопротезов, которые могут значительно повысить их долговечность и биосовместимость. Одним из наиболее перспективных направлений является использование магния в качестве материала для биорезорбируемых имплантов. Эти сплавы растворяются в организме, исключая необходимость удалять имплантаты после их использования.

Будущее медицины с использованием металлов

Разработки в области металлов для медицины обещают огромные перспективы. Ученые из НИТУ МИСиС разрабатывают новые сплавы, которые имеют отличные характеристики и могут быть использованы для лечения различных заболеваний. Эти исследования открывают широкие возможности для применения в различных сферах медицины и обеспечивают будущее для отечественных материалов.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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